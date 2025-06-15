İsrail’in saldırısı, İran’ı zayıf gösteriyor

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ KRISE GİRDİ

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların gerekçesi ne olursa olsun, ilk gün doğrulanan haberler, İran İslam Cumhuriyeti’nin çok başlı bir kriz ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. İsrail’in İran’a yönelik yürüttüğü saldırılar ve özellikle üst düzey Devrim Muhafızları komutanlarına yönelik nokta suikastlar, İran’ın destekçileri için bile beklenmeyen bir durum oldu. Eğer İsrail’in iddiaları doğru çıkarsa, İran modern tarihinde askeri jetlerle yapılan en büyük hava saldırısıyla karşılaşıyor. Özellikle Irak ile sekiz yıl süren savaş döneminde böylesi eş zamanlı hava saldırılarıyla ve üst düzey askeri yetkililere yönelik suikastlerle hiç karşılaşmamıştı. İsrail, saldırılarına devam edeceğini belirtirken, İran’daki kayıplar hakkında detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı. İlk gün teyit edilen veriler, İslam Cumhuriyeti’nin ciddi bir kriz içinde olduğunu ortaya koyuyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARI HÜKÜMETİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Onlarca üst düzey yetkilinin kaybı ve İsrail savaş uçaklarının İran hava sahasına başarılı bir şekilde girmesi, hükümetin kendi savunmasını yapamaz hale geldiğini ortaya koyuyor. Bu durum, yönetime ağır bir darbe indiriyor. Ayrıca, bu saldırılar İran’ın güvenlik ve savunma yapısındaki pek çok zayıflığı daha önce görülmemiş bir ölçekte gözler önüne seriyor. 40 yıl boyunca asimetrik savaş taktikleri geliştiren Tahran’ın güvenlik stratejisinin caydırıcılık işlevini kaybettiği de gözlemleniyor. 13 Haziran’da gerçekleştirilen saldırı, İran-İsrail çatışmasının ötesinde, Ortadoğu’daki güç dengesinin İsrail lehine önemli ölçüde değişmesine neden olmuş olabilir. Bu durum, bölgesel koalisyonları etkilemenin yanı sıra, küresel ittifakları da şekillendirebilir. Özellikle İran’da süregelen iç huzursuzluk ve halkın rejime olan güveninin sarsılması bu kritik dönemde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

TOPLUMSAL TEPKİLER VE İRAN’IN CAYDIRICILIĞI

Kamuoyundaki gerginlik o kadar yüksek ki bazı İranlılar sosyal medyada İsrail’in saldırılarına karşı olumlu duygular ifade ediyor, “şehit edilen generalleri” baskıcı figürler olarak nitelendiriyor. Bu da İsrail’in İran’a doğrudan saldırı gerçekleştirme eyleminin bir ilk olmadığını, ancak bu tür bir çapta bir saldırının gerçekleştirilmesinin, İran’ın savunma sisteminin açıklıklarını gözler önüne serdiğine işaret ediyor. Güç siyaseti ve reelpolitik açısından, İran’ın bu ağır darbe karşısında misilleme yapması bekleniyor. İsrail’in Suriye’deki İran Büyükelçiliğine yönelik saldırıları ve Devrim Muhafızlarının füze saldırılarına karşılık olarak benzer denklemlerin oluştuğu bilinmekte. Devrim Muhafızları, geçmişte karşı operasyonlarla caydırıcılık sağladıklarını iddia etse de, 13 Haziran’daki saldırı bu iddiaları sorgular hale getirdi.

İSRAİL YETKİLİLERİ RİSK ALDI

İsrailli yetkililerin, İran’ın karşılaşabileceği bir tepkiye hazırlıklı oldukları ve İran’ın misilleme yapamayacağına inandıkları anlaşılıyor. Bu saldırılarla birlikte, kendilerini özel bir konumda bulan İsrailli yetkililer, ülkenin askeri gücünü bölgede pekiştirmeye çalışıyor. İsrail’in askeri kapasitesi ve gelişmiş silah teknolojilerine erişimi ise yeni bir durum değil. Kritik olan nokta, İslam Cumhuriyeti’nin savunma doktrininin uzun zamandır Devrim Muhafızları tarafından caydırıcı bir strateji geliştirilmesine dayandığı düşüncesiydi. İslam Cumhuriyeti’nin siyasi ve ekonomik izolasyonu ile birlikte, etkili bir savunma doktrini geliştirmiş olduğu iddiaları gündemdeydi.

STRATEJİK ZAYIFLIKLAR ORTAYA ÇIKTI

13 Haziran saldırıları, bu stratejinin zayıf ve sınırlı noktalarını gözler önüne seriyor. İran’ın güvenlik ve savunma kurumlarının modern ordulara karşı ne derecede hazırlıksız olduğu ortaya çıkmış durumda. Tarihsel kökleri olan endişeler, ulusal egemenlik düzeyinde meydana gelen dönüşümü sorgulatıyor. Devrim Muhafızları’nın güçleri, füze ve insansız hava aracı programları ile kendisine atfedilen caydırıcılık gücünün, gerçek bir güç olarak var olamadığı yorumlarını gündeme getiriyor. Bir gecede “200’ün üzerinde” İsrail savaş uçağının İran hava sahasına ulaşması ve “300 bomba” ile İran’daki çok sayıda noktayı hedef alması düşündürücü bir durum.

GÜVENLİK DARBE KAPSAYICI BİR İNGİLİZ VE DURUMUN CİDDİYETİ

İran’a indirilen bu güvenlik darbesi, klasik bir askeri operasyonla sınırlı kalmıyor. Üst düzey komutanlara yönelik suikastlar, Mossad istihbaratının İran güvenlik yapısına sızma yeteneğini gözler önüne seriyor. Bu durum, İran’ın hayati bilgilerini koruma konusundaki yetersizliğini de vurguluyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, İsrail’in saldırısının bir “savaş nedeni” olarak nitelendirmesi dikkat çekiyor. Uluslararası hukuk açısından, resmi bir savaş ilanı olmadığından, siyasi olarak durumun ilan edilmemiş bir savaş niteliğinde olduğu söylenebilir. Birleşmiş Milletler Antlaşması, üye ülkelerin bir diğerine karşı kuvvet kullanmasını yasaklıyor. Ancak İsrail, bu saldırıyı “önleyici” olarak tanımlamakta, bu da uluslararası hukuk açısından yasal olmayan bir durumu işaret ediyor. İran’ın bu karmaşık güvenlik krizinin, uzun süreli asimetrik misillemelerle devam edebilmesi mümkün görünüyor.