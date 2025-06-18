İsrail’in Saldırısı Savaşın Başlangıcını Tetikledi

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İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ile İran’ın “Gerçek Vaat” adını verdiği misillemenin ardından savaş 6. güne girdi. İsrail’in saldırılarında, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri liderlerin de aralarında bulunduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi. İran ise insansız hava araçları ve yüzlerce balistik ile hipersonik füze fırlatarak Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa’yı hedef aldı. Israil’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”nin etkisiz kaldığı füzeler yüzünden İsrail topraklarında en az 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bazı İran füzelerinin hedefe ulaşarak İsrail’in hava savunma sistemlerini aştığı ifade edildi.

İRAN’IN FÜZE SALDIRILARI

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İran’a ait bazı füzelerin İsrail’e düştüğü belirtildi. Ancak radyoda füzelerin düştüğü yerlere dair detay verilmedi. İsrael Hayom gazetesi, ilk belirlemelere göre en az iki İran füzesinin Kudüs ile Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü aktardı. Ayrıca Kanal 12, İran’ın füze saldırıları sonucunda İsrail’in orta kesimindeki bir binanın hasar gördüğünü, itfaiye ekiplerinin yangın çıkan 20 araca müdahalede bulunduğunu bildirdi. Kuzey bölgesinde bir binanın üstüne füze parçalarının düştüğü ve açık alanlarda çok sayıda yangının çıktığı da kaydedildi.

TÜRKİYE VE ABD’DEN TEPKİLER

İsrail, Tahran’ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesine düzenlediği saldırıda bölgeden dumanlar yükseldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’te bulunan İsrail Büyükelçiliği’nin bu haftanın sonuna kadar kapalı olacağını duyurdu. İngiltere de Orta Doğu’daki önlemlerini artırdığını açıkladı ve bölgeye ilave Kraliyet Hava Kuvvetleri jetleri gönderildi. İsrail medyası, bu jetlerin Tahran’daki petrol rafinerilerini vurduğunu bildirdi. Ayrıca, İsrail güçlerinin Ekim ayında saldırdığı füze üretim tesisini yeniden hedef aldığı da belirtildi.

İRAN’DAN CEVAP AÇIKLAMASI

Karşılıklı saldırıların devam ettiği süreçte, İran Devrim Muhafızları “Fettah füzelerimiz düşman savunmasını aşarak İsrail hava sahasında tam hakimiyet sağladı” açıklaması yaptı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını vurguladı. Hamaney, sosyal medya hesabından “Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız.” ifadelerini paylaştı.

İSRAİL UYARI YAYINLADI

İsrail ordusu, Tahran’da geniş bir bölge için tahliye uyarısı yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, Tahran’ın bir kısmının kırmızı renkle işaretlendiği haritayı sosyal medya üzerinden paylaştı. Tahran’ın 18’inci bölgesinde bulunanlara burayı terk etme çağrısı yaparak, İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını bildirdi.

ABD’DEN İRAN’A YÖNELİK TEHDİTLER

ABD ve İsrail medyasına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiği öne sürüldü. Trump, “Hamaney’in nerede saklandığını biliyoruz. İran’ın ‘sözde’ lideri kolay bir hedef” diyerek, Hamaney’i henüz öldürmeyeceklerini, ancak sabırlarının kalmadığını belirtti. Trump ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray yetkilileri, Trump-Netanyahu görüşmesini teyit etti. Ayrıca, ABD askerlerinde üst düzey alarm durumu ilan edildi.