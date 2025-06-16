İsrail’in Saldırısı Sonrası İran’dan Dönüş

İSRAİL’İN SALDIRISININ ETKİLERİ

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, İran’da yaşayan Türk vatandaşları ve çifte vatandaşlar, Esendere Gümrük Kapısı aracılığıyla Türkiye’ye dönmeye devam ediyor. Aynı zamanda İran vatandaşları da bu kapıdan ülkelerine geçiş yapıyor. İki ülke arasında yaşanan gerginlik nedeniyle, Türkiye ile sınırları olan İran’a yönelik İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları, birkaç kentin hedef almasına yol açtı.

GEÇİŞLER ARTTI

İş ya da turistik amaçlarla İran’da bulunan Türk vatandaşları ve çifte vatandaşlar, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi sınırındaki Esendere Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapıyor. Esendere Gümrük Kapısı, her iki taraf için de yoğun bir geçiş noktası haline geldi. Bombaların düştüğü şehirden gelen bir kişi olan Adobadi Slahad, “İran’dan Türkiye’ye geldik. Çok korktuk çünkü çok büyük bir savaş var, bombalar atılıyor. Tahran’dan geliyoruz. İnşallah kısa sürer, bu da biter. Biliyoruz ki İran bu savaşı kazanacak” şeklinde ifade etti.