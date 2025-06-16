İsrail’in Saldırısıyla Gerginlik Artıyor

BÖLGEDE GERGİNLİK VE TIR KUYRUĞU

İsrail’in İran’a yaptığı saldırının ardından bölgede yaşanan gerginlikler derinleşiyor. Türkiye-İran arasındaki Esendere Gümrük Kapısı’nda ise yaklaşık 2 kilometrelik bir tır kuyruğu meydana geldi. İranlı tır şoförleri, “Canımızı vatanımız için feda ederiz. Gerekirse biz de savaşırız” diyerek durumlarını dile getiriyor.

SINIR KAPISINDA BEKLEYEN TIR ŞOFÖRLERİ

Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda, işlemlerin yavaş ilerlemesi nedeniyle İran’a ya da İran’dan Türkiye’ye geçmek isteyen çok sayıda tır kuyruk oluşturdu. Her yıl bu dönemde tır geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor; ancak yaşanan İsrail-İran gerilimi sonrasında kuyruk daha da uzadı. Sınır kapısından İran’a geçmek üzere bekleyen tır şoförlerinden Adil Celili, “3 günden bu yana sınır kapısında bekliyoruz. İnternet bağlantısı da yok, ailemize haber veremiyoruz. Herkes tedirgin. Yemeğimiz bitiyor, lavabo yok. İran-İsrail savaşında ne olursa olsun canımızı vatanımız için feda ederiz. Gerekirse devletimiz için seve seve savaşırız” diye ifade etti.

MAĞDURİYET VE ENDİŞELER

Burada mağdur kaldıklarını belirten Behmen Alipor ise, “3 gündür sırada bekliyoruz. İran-İsrail arasında zaten savaş var, bu da bizi etkiledi. Yemek sıkıntımız da, lavabo sıkıntımız da var. İnşallah kısa sürede bu sıkıntılar biter, biz de işimize gücümüze döneriz. Yoksa savaşlar zaten herkes için kötü olur” şeklinde konuştu.

HAKKARİ’DE SIKINTILAR ARTIYOR

Sonuç olarak, Hakkari’deki bu durum hem tır şoförleri açısından hem de bölgedeki genel gerginlikler açısından önemli bir sorun teşkil ediyor. Geçmişte yaşanan bu tür gelişmeler, muhtemel sonuçlarıyla birlikte dikkatle izleniyor.