İsrail’in Şam’daki Cihad Saldırısı Açıklandı

İSLAMİ CİHAD’DAN AÇIKLAMA

İslami Cihad, İsrail’in 14 Kasım’da Şam’a gerçekleştirdiği saldırıya dair bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in perşembe günü Şam’da İslami Cihad’ın sivil ofis ve konutlarına düzenlediği saldırıda hareketin üst düzey yöneticilerinden 1945 doğumlu Abdulaziz Said el-Minavi ile 1972 doğumlu Rasmi Yusuf Ebu İsa, İslami Cihad mensubu bir grupla birlikte şehit edildi.” denildi. Cenazelerin sabah saatlerinde enkaz altından çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmalarının ise hala sürdüğü bildirildi.

SURİYE HABER AJANSI’NDAN İDDİA

Suriye haber ajansı SANA, 14 Kasım’da “İsrail iki binaya hava saldırıları gerçekleştirdi, ilk belirlemelere göre birkaç sivil öldü ve yaralandı.” ifadesiyle durumu aktardı. İsrail ordusu, yazılı açıklama ile saldırının sorumluluğunu kabul etti ve İslami Cihad Hareketi’nin Şam’daki “komuta merkezi ve bazı altyapı tesislerinin” hedef alındığını belirtti.