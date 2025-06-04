İsrail’in Savunma Sanayi Yükseliyor

İSRAİL’İN SİLAH SATIŞLARI ARTARAK DESTEK BULUYOR

Gazze’ye yönelik 20 ay süren saldırılar nedeniyle uluslararası mahkemelerde soykırımla yargılanan İsrail’in 2024 yılı itibarıyla silah satışlarının yüzde 13 artış gösterdiği bildiriliyor. Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, İsrail’in savunma sanayi satışlarının son dört yıl boyunca “kırdığı rekorun” devamı vurgulanıyor. Geçmiş yıl silah ve savunma sanayi anlaşmalarının bir önceki yıla oranla yüzde 13 artarak 14,7 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.

SAVUNMA SANAYİ SATIŞLARINDAKİ DAĞILIM

2024 yılı itibarıyla İsrail’in savunma sanayi ve silah satışlarında, füze, roket ve hava savunma sistemlerinin yüzde 48 ile ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. Sıralamada araç ve zırhlı personel taşıyıcılar yüzde 9, uydu ve uzay sistemleri yüzde 8, radar ve elektronik harp sistemleri yüzde 8, gözetleme sistemleri yüzde 6, istihbarat, bilgi ve siber sistemler ise yüzde 4 ile yer alıyor. Avrupa ülkelerinin savunma sanayisi ihracat oranının ise bir önceki yıl yüzde 35’ten, 2024’te yüzde 54’e yükseldiği kaydediliyor.

AVRUPA İLGİSİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ BELİRTİLİYOR

Açıklamada, savunma sanayi ve silah satışları ihracatında Asya ve Pasifik bölgesinin yüzde 23, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan Arap ülkelerinin ise yüzde 12 oranına sahip olduğu ifade ediliyor. Marker gazetesinin aktardığına göre, İsrailli yetkililer, Gazze’de yaşanan insanlık felaketi nedeniyle gelen görüntülerin yeni savunma sanayi ve silah anlaşmalarını zorlaştırdığını vurguluyor. Ancak Avrupa’nın, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı güvenlik atmosferi nedeniyle savunma sanayi alımlarına olan ilgisini sürdürdüğü aktarılarak dikkat çekiliyor. Filistinli hak örgütleri, İsrail’in savunma sanayisinde geliştirdiği yeni teknolojileri işgal ettiği Filistin topraklarında denediğine dair eleştirilerini dile getiriyor.