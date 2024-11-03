“İsrail’in Silah Satın Alma Engellenmeli”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Cibuti Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’de yaptığı açıklamalarda, “İsrail’in silah ve mühimmat satın almasına engel olmamız lazım. Bu anlayışla, İsrail’e silah ve mühimmat satışının durdurulması için tüm ülkelere çağrı yapan bir ortak mektup kaleme aldık. 54 imzacısı bulunan bu mektubu 1 Kasım’da Birleşmiş Milletler’e (BM) ilettik” dedi. Bakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı sonrasında düzenlenen basın toplantısında da farklı bölgelerde pek çok sorun olduğunu vurguladı ve gıda güvenliği, borç krizi ile iklim değişikliği gibi meselelerin çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Fidan, mevcut uluslararası sistemin bu sorunlara çözüm getiremediğini ifade etti.

Afrika ile İş Birliği Vurgusu

Fidan, Türkiye’nin Afrika kıtasıyla birlikte zorlu bir yolculuğa çıkmayı istediğini belirtti. İlişkileri, karşılıklı saygı ve güven üzerine inşa ettiklerini söyleyen Fidan, “Bu kıtanın zenginliklerini azaltmak değil, artırmak istiyoruz. Afrika’nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye’nin geliştirdiği projelerin Afrika’ya kalıcı ve sürdürülebilir katkılar sunmasına odaklandıklarını dile getirdi.

Afrika’ya Yatırım Artışı

Fidan, “Afrika ile iş birliğimiz çok boyutlu bir nitelik kazandı” diyerek, Afrika’daki Türk büyükelçiliklerinin 44, başkonsoloslukların ise 6 olduğunu belirtti. 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan toplam ticaret hacminin 2023’e gelindiğinde 35 milyar dolara çıktığını ifade eden Fidan, Afrika ülkelerine yapılan doğrudan yatırımların toplamının ise 7 milyar doları geçtiğini söyledi. Türk şirketlerinin 1800’den fazla projeye imza attığını ekledi.

Barış ve İstikrar İçin İş Birliği

Konferans kapsamında ele alınan meseleler hakkında bilgi veren Fidan, “Konferansımızın Afrika Birliği ile önemli bir ivme kazandırdığına inanıyoruz” dedi. Türkiye’nin Afrika’da huzur ve istikrar sağlanmasına yönelik destek sunduğunu belirten Fidan, “Terörle mücadele alanındaki tecrübelerimizi paylaşıyoruz” diyerek, arabuluculuk faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.

İsrail’e Yapılan Eleştiriler

Fidan, Orta Doğu ve uluslararası gelişmelere de değinerek, Netanyahu hükümetinin bir tehdit kaynağı haline geldiğini ifade etti. “Netanyahu’nun niyeti, iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırmaktır” diyen Fidan, Afrika ülkelerinin küresel vicdanın sesi haline gelmesinin önemine inanıldığını ve Türkiye’nin bu girişime destek verdiğini vurguladı. İsrail’in silah alımını engellemek gerektiğinin altını çizen Fidan, bu konudaki hassasiyetin her platformda dile getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Etiyopya ve Somali İlişkileri

Bölgedeki kalıcı barış için Türkiye’nin attığı adımlar hakkında bilgi veren Fidan, Etiyopya ve Somali arasındaki gerilimin giderilmesi için sürecin başlatıldığını belirtti. “Ankara Süreci’nde iki ülke dışişleri bakanları ile üç görüşme gerçekleştirdik” diyen Fidan, meseleye daha derinlemesine bir bakış açısı kazandırmak istediklerini belirtti. Türkiye’nin bu konuda kolaylaştırıcı rol üstlendiğini ifade eden Fidan, Cibuti’nin Etiyopya’ya sınırı olduğunu anımsatarak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine değindi.

Sudan’daki İnsani Kriz ve Yardım Faaliyetleri

Sudan’daki iç savaşın gelişmelerini de yakından takip ettiklerini söyleyen Fidan, “Sivillerin kayıpları ve yerlerinden edilmiş insanların durumu, uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalı” dedi. Türkiye’nin bu konudaki insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Fidan, Sudan için uluslararası düzeyde bir yardım seferberliği yapılması gerektiğini aktardı.

Çatışmaların Durması İçin Diplomatik Çabalar

Bakan Fidan, çatışmanın durması için her iki tarafla iletişimde olduklarını belirterek, Suudi Arabistan ve ABD öncülüğündeki Cidde sürecinin de takip edildiğini ifade etti. “Savaş devam ederse yaşanacak bir yer de yaşayacak insan da kalmayacak” diyerek, çatışmanın sonuçlarına dikkat çekti. Sürecin netice almasını beklediklerini belirten Fidan, yeni diyalog formatlarının oluşturulabileceğini de sözlerine ekledi.