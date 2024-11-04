İsrail’In Son Bir Ayda Öldürdüğü Kişi Sayısı

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in süregelen saldırıları sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik 395 gündür devam eden saldırıları hakkında bilgi sundu. Son 24 saat içerisinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği üç katliamda toplamda 33 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

SON BİR AYDA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun son bir ay içerisinde Gazze Şeridi’nin kuzeyine yaptığı saldırılar sonucu, 1,800 kişinin yaşamını yitirdiği, 4,000 kişinin yaralandığı ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu açıklandı. Bu acı bilanço, sivil halk üzerindeki baskının arttığını gösteriyor.

TOPLAM CAN KAYBI RAKAMLARI KORKUTUCU

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 43,374’e, yaralananların sayısı ise 102,261’e yükselmiş durumda. Açıklamada, hâlâ enkazlar altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşımının, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle mümkün olamayabileceği belirtildi.