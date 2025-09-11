Haberler

İsrail’In Suriye’De TSK’Dan Varlıkları Hedef Aldı

İDDİALARIN GERÇEKLİĞİNE DAİR AÇIKLAMA

İsrail’in Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait varlıkları hedef aldığına dair ortaya atılan iddialar üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. MSB kaynaklarından yapılan detaylı açıklamada, TSK’nın Suriye’deki tüm operasyonlarının uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

TÜM FAALİYETLERİN GÜVENİRLİĞİ

Açıklamada, İsrail’in Suriye’de TSK varlıklarını hedef aldığına dair iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edilerek, “Suriye’de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır” denildi. Bu ifadelere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki durumu güven içinde devam ediyor.

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

