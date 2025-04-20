İsrail’in Suriye’deki İşgali Devam Ediyor

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMALAR

İsrail ordusu, Zamir’in üst düzey komutanlarla birlikte işgal altında bulunan Suriye topraklarında bir saha turu yaptığı ve durum değerlendirmesi yaptığına dair bilgi paylaştı. Genelkurmay Başkanı’nın, bölgedeki komutan ve askerlerle bir araya gelerek gelecekteki saldırı ve savunma stratejilerini onayladığı aktarıldı.

BÖGENİN ÖNEMİ VE İŞGALİN DEĞERLENDİRMESİ

Zamir, yaptığı açıklamada bölgenin stratejik önemine vurgu yaparak, kilit mevkileri ellerinde tuttuklarını belirtti ve “İsrail’in güvenliği için işgali sürdürmemiz önemli” dedi. İsrail’in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde gerçekleşti. Buraya bitişik olan tampon bölge, 8 Aralık 2024 tarihinde işgal edilmişti. İsrail birlikleri, bu tampon bölgenin ötesine geçerek başkent Şam’a 20 kilometre kadar yaklaşmıştı.

1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması, Golan Tepeleri’ndeki tampon bölge ve silahsızlandırılmış alanın sınırlarını belirlemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağını ifade etmiş ve Suriye’nin egemenliğine aykırı olarak bu bölgenin silahsızlandırılmasını talep etmişti.