İsrail’in Suriye’ye Saldırıları Kınandı. Siviller Hayatını Kaybetti. Uluslararası Topluma Çağrı Yapıldı

İSRAİL’İN SURİYE’YE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARINDA SİVİLLER HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in dün akşam Suriye’nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında siviller hayatını kaybetti. Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “İsrail güçleri, uluslararası hukuku ve Suriye’nin egemenliğini açıkça ihlal ederek ülke genelinde 5 noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı, Hama Askeri Havaalanı’nın neredeyse tamamen yıkılmasına, onlarca sivilin ve askeri personelin yaralanmasına yol açtı. Bu askeri gerilim, Suriye’yi istikrarsızlaştırmak ve Suriye halkının acılarını daha da ağırlaştırmak için kasıtlı bir girişimdir.” ifadelerini kullandı.

SURİYE’NİN YENİDEN İNŞA ÇABALARI SABOTAJLARA UĞRUYOR

Suriye’nin 14 yıllık iç savaş sonrası yeniden inşa sürecinde olduğu bir dönemde tekrarlanan bu saldırıların, İsrail’in ülke içindeki şiddeti normalleştirme ve toparlanma çabalarını baltalama stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi. Açıklamada, “Suriye Arap Cumhuriyeti, uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye ve İsrail’in saldırganlığını durdurması, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi yönünde baskı yapmaya çağırıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları bu gerilimi durdurmak ve daha fazla ihlali önlemek için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.” denildi.

DERA’DA SİVİL KAYIPLAR YAŞANDI

İsrail’in saldırılarına Dera Valiliği’nden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “İsrail işgalcilerinin dün gece Dera’nın batısındaki Nava kenti ile Tasil kasabası arasında yer alan Cubeyliye Barajı civarındaki ormana yönelik saldırısı sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.” ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL: SURİYE’DEKİ ASKERİ HEDEFLER VURULDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada, ordunun Suriye’nin Hama, Humus, Şam ve civarındaki askeri altyapı tesislerini vurduğunu ve ülkenin güneyindeki Dera’ya bağlı Tasil bölgesinde operasyon düzenlediğini duyurdu. IDF, bazı silahlı kişilerin Tasil’deki İsrail birliklerine ateş açtığını, birliklerin karşılık vererek “karadan ve havadan” birkaç silahlı kişiyi “etkisiz hale getirdiğini” iddia etti. Suriye’nin güneyindeki silah varlığının İsrail için tehdit oluşturduğu öne sürüldü.

İSRAİL’DEN TÜRKİYE’YE MESAJ

Saldırılar sonrası The Jerusalem Post’a konuşan İsrailli üst düzey yetkili, bu saldırıların esas amacının “Türkiye’ye mesaj vermek” olduğunu söyledi. Yetkili, “Suriye’de askeri üs kurmayın ve İsrail’in ülke semalarındaki faaliyetlerine müdahale etmeyin.” mesajının verildiğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN T4 ÜSSÜ İLE İLGİLİ İDDİALAR

İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye’deki T4 hava üssüne saldırı düzenlemişti. Bu saldırıdan önce, Suriye’deki yeni yönetimin bu üssün kullanımını Türkiye’ye vereceği iddia edilmişti. Ankara’nın bu üsse jetler, hava savunma sistemleri ve İHA’lar konuşlandıracağı öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar hakkında ne Suriye ne de Türkiye tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

FİDAN: İSRAİL İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi. Fidan, İsrail saldırılarının Suriye’nin yeni hükümetinin DAEŞ terör örgütü ve diğer tehditleri caydırma yeteneğini zayıflattığını ifade etti. İsrail’in Suriye’deki eylemlerinin gelecekte bölgesel istikrarsızlığa yol açtığını belirten Fidan, “Suriye İsrail ile belirli anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların işidir.” dedi.