İsrail’in Suriye’ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İşgalci İsrail, Suriye topraklarına yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Dera ili kırsalında bulunan Cebeb ve İzra’daki 12. Tugay ve 89. Alay’a toplamda 17 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda askeri teçhizatların hedef alındığı ifade ediliyor.

ÇATIŞMALAR SONRASI İSRAİL SALDIRILARI ARTTI

Suriye’deki çatışmaların 27 Kasım 2024’te şiddet kazanmasının ardından, 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çöküşü ile birlikte, İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları belirgin şekilde arttı. Rejim ordusundan geriye kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye yönelen İsrail ordusu, Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri’nde işgalini genişletmeye devam ediyor. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeyi aşarak, İsrail ordusu başkent Şam’a 25 kilometre kadar yaklaştı.

GOLAN TEPELERİ’NİN TARİHİ İŞGALİ

İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması, tampon bölge ve silahsızlandırılmış bölgenin sınırlarını belirlemişti. Bu anlaşma, her iki ülke arasındaki askeri faaliyetlerin sınırlanması açısından büyük öneme sahipti.