İsrail’in Tampon Bölgesindeki Saldırılar

YARDIM MERKEZLERİNDE YAŞANAN DEHŞET

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde kurduğu tampon bölgelerdeki yardım dağıtım merkezleri, Filistinlilerin gıda arayışında ölümle yüzleştikleri alanlar haline geldi. Ordunun, Gazze’nin güney kısmında Refah ile Han Yunus’u ayıran Morag Koridoru’nda 3, Gazze’nin kuzeyini diğer bölgelerden ayıran Netzarim Koridoru’nda ise 1 olmak üzere toplamda 4 sözde yardım merkezi açtığı bildiriliyor. Ancak bu merkezler, aslında Filistinlilerin ölümle burun buruna geldiği yerler olmaktan başka bir işe yaramıyor. Son 3 aydır uygulanan sıkı abluka sebebiyle açlıkla mücadele eden Filistinliler, un ya da gıda kolisi almak amacıyla kilometrelerce mesafe katederek bu bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Fakat çoğu zaman bu yolculukları, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalarak gerçekleştiriyor. Ambulansların bölgeye giriş yapamaması nedeniyle yaralılar, tuk-tuk veya at arabası gibi araçlarla hastanelere taşınıyor.

GAZZE HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMALAR

Gazze’deki hükümetin medya ofisinden gelen açıklamada, İsrail ordusunun 27 Mayıs’tan bu yana “Gazze İnsani Yardım Vakfı” aracılığıyla kurulan dağıtım noktalarında açlıkla mücadele eden Filistinlileri hedef alarak gerçekleştirdiği saldırılarda 102 kişinin yaşamını yitirdiği, 490 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yardım almak için sıradışı koşulları göze alan Filistinliler, yapılan saldırılarda yaşadıkları dehşet dolu anları aktardı. Han Yunus’taki saldırıda yaralanan Yezen Muslih, “Babamın güvenli olduğunu düşündüğü bir yerde beklememizi söyledi” diyerek, kardeşinin vurulma anını ve oraya gitme nedenlerini, “Sadece açlığımızı gidermeye çalışıyorduk” sözleriyle özetledi.

YARALANANLARIN ŞAHİTLİKLERİ

Saldırılarda yaralanan diğer bir Filistinli Halid el-Lahham ise, İsrail ordusunun güvenli olduğunu iddia ettiği bölgeye insani yardım almak için gittiklerini ancak bir anda kurşunların yağmaya başladığını anlattı. Hatırladığına göre, her yerden helikopterler, insansız hava araçları ve tanklarla ateşin açıldığını belirtti. “Sadece yemek arıyorduk. Bir haftadır açtık. Çocuklarıma yiyecek almak için gitmiştim, sırtımda kurşunla döndüm” diye ekledi. Bir başka Filistinli Muhammed el-Besyuni, hasta babasına yemek götürmek için yola çıktığını ve orada ateş açıldığında vurulduğunu söyledi. “Ölebileceğimizi biliyorduk ama başka çaremiz yoktu. Açlık da öldürüyor” diyerek savaş ve ablukanın sona ermesini istedi.