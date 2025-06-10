İsrail’in Ukrayna’ya Patriot Sistemleri Gönderdiği Açıklandı

ABD’NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ UKRAYNA’YA GİDİYOR

İsrail’in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky, ABD’nin 1990’lı yılların başında İsrail’e sağladığı Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya transfer edildiğini doğruladı. Brodsky, iletişim uzmanı Marichka Dovbenko’nun YouTube’daki programında, İsrail’in Ukrayna’ya yönelik askeri destekleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak Birinci Körfez Savaşı sırasında İsrail’in ABD’den aldığı Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili bilgiler veren Brodsky, “Bu arada, bu sistemler şu anda Ukrayna’da bulunuyor. Bunlar 1990’ların başında İsrail’de hizmet veren sistemlerdi ve daha sonra bunları, Ukrayna’ya devretmeyi kabul ettik.” dedi.

İSRAİL’DEN ASKERİ YARDIM AÇIKLAMASI

Brodsky, İsrail’in Ukrayna’ya askeri yardımda bulunmadığına dair iddialara yanıt vererek, Patriot sistemlerinin bu ülkeye transferinin aslında “İsrail, askeri anlamda da yardımda bulundu.” şeklinde bir destek sağladığını ifade etti. İsrail basınında ocak ayında yer alan haberlere göre, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Nisan 2024’te kendi Patriot hava savunma sistemlerini kullanımdan kaldıracağı aktarıldı. Bu durum üzerine, Kiev yönetiminin, İsrail’deki Patriot füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesi için Washington ile iletişime geçtiği bildirildi.

RUSYA ENDİŞESİ VE İZİN SÜRECİ

İsrail’in, Rusya’nın bu transfere tepki gösterebileceği kaygısıyla uzun süre bu fikre direnç gösterdiği belirtiliyor. Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, Eylül 2024’te bu sürece onay verme kararı aldı. Tel Aviv’in yeşil ışık yakmasının ardından, ABD’nin de İsrail’deki Patriot füzelerini Ukrayna’ya göndermek için harekete geçtiği bilgisi paylaşılmıştı.