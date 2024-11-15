İsrail’in Vadedilmiş Topraklar İddiası Mitolojik Değil

İSRAİL’İN AKTİF SALDIRILARI VE ABDULLAH GÜL’ÜN DEĞERLENDİRMELERİ

Gazze’ye ölüm yağdıran ve binlerce masumu öldüren İsrail, savaşı genişletmek amacıyla Lübnan ve İran’a yönelik saldırılara yöneliyor. Bu bağlamda, siyonizmin kökeninde yatan ve ‘arz-ı mevud’ olarak bilinen ‘vadedilmiş topraklar’ iddiası tekrar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu’yu kana bulayan İsrail’in hedeflerinden birinin Türkiye olduğunu belirtmesi üzerine, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den de bir yorum geldi.

GÜL’DEN İSRAİL’İN İDDİALARINA YANIT

Abdullah Gül, Türkiye’deki iç siyasi ve ekonomik durum ile Orta Doğu’daki bölgesel savaş ihtimallerine dair değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in vadedilmiş topraklar iddiasını ‘mitolojik’ olarak yorumlayan Gül, “Modası geçmiş hayaller olduğu için bu ideolojik ya da mitolojik iddiaları önemsemiyorum. İsrail, Türkiye’ye karşı düşmanca davranışlar sergilemeye cesaret edemez” şeklinde ifadelerde bulundu.

KÜRTLERİN TEMEL HAKLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Ekonomi, bireylerin yaşamındaki en hayati unsur olduğunu söyleyerek, son beş yılda ekonominin kötüye gittiğine değinen Gül, enflasyonun neredeyse yüzde 100 seviyelerine ulaştığını belirtti. Suriye’deki Türk askerlerinin nasıl ve ne zaman geri çekileceği konusunun önemli bir konu olduğunu, ancak bu konuda karar alma yetkisine sahip olmadığını ifade etti. Gül, Kürt halkı ile PKK’nın birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizerken, “Kürtlere temel haklar tanınmalı” dedi.

MÜLTECİLERİN DURUMU VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Gül, Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldığı 2014 yılına kadar hukukun üstünlüğü konusunda ciddi ilerlemeler kaydettiklerini, fakat o tarihten sonra çeşitli faktörlerden dolayı bir gerileme yaşandığını aktardı. Mültecilerin hangi ülkeye giderlerse gitsinler kendilerini evlerinde hissetmediklerini belirten Gül, “Mülteciler, kendilerini güvenli bir şekilde geri dönecekleri uygun koşullarda bulmalı” dedi.

ARAP BAHARI VE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Esed ile görüşme önerisinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Gül, Arap Baharı’nın bir hayal kırıklığı olmadığını fakat mevcut durumun üzüntü verici olduğunu kaydetti. Gül, Arap halklarının ekonomik ve sosyal anlamda iyi yaşama umudu ve arzusu olduğunu, hükümetlerin de bu duruma bir yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.