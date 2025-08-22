İsrail’in Verileri Sızdı: Gazze’deki Ölümlerin Yüzde 83’ü Sivil

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SİVİL KAYIPLAR VE KATLİAM ORANLARI

İsrail ordusuna ait gizli bir istihbarat veritabanından elde edilen veriler, Gazze’de İsrail güçleri tarafından öldürülen her altı Filistinli arasında beşinin sivil olduğunu ortaya koyuyor. Son on yıllarda savaşlarda nadiren şahit olunan düzeyde bir katliam oranı gözlemleniyor. Guardian, +972 Magazine ve Local Call’un ortak araştırmasına göre; savaşın 19. ayında, İsrail istihbarat yetkilileri Hamas ve Filistin İslami Cihad (PIJ) ile bağlantılı 8 bin 900 savaşçıyı ya ölü ya da “muhtemelen ölü” olarak listelemiş durumda. Öldürülen Filistinlilerin yüzde 83’ü sivil.

SİVİL KAYIPLARDA ÇARPICI ORAN

Gazze’deki sağlık yetkilileri, İsrail saldırıları sonucunda toplamda 53 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtiyor; bu rakam savaşçıları ve sivilleri kapsıyor. İsrail askeri istihbarat veritabanındaki savaşçılar, bu toplamın sadece %17’sini oluşturuyor, dolayısıyla ölenlerin %83’ü siviller olarak kaydediliyor. Bu oran, dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen çatışmalarla kıyaslandığında oldukça yüksek; Suriye ve Sudan iç savaşları gibi katliamlarla bilinen çatışmalarda bile bu kadar yüksek oranlar görülmüyor. Uppsala Çatışma Veri Programı’ndan Therése Pettersson, “Ölenler arasında sivillerin bu oranda yüksek olması dikkat çekici, özellikle de bu kadar uzun süre devam eden bir çatışmada bunun olması kayda değer” dile getiriyor.

SOYKIRIM SUÇLAMALARI

Birçok soykırım araştırmacısı, hukukçu ve insan hakları aktivisti, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik kitlesel bir katliam ve aç bırakma uygulaması sebebiyle soykırım işlediğini vurguluyor. İsrail ordusu, Local Call ve +972 Magazine’in yönelttiği sorularda veritabanının varlığını ya da Hamas ve PIJ ölümleriyle ilgili verileri reddetmedi. Guardian’a yapılan açıklamada, “Makalede sunulan rakamların yanlış olduğu” belirtiliyor, ancak hangi verilerin yalanlandığına dair bir bilgi verilmedi.

KİMLİK BELİRLEME SORUNLARI

Veritabanı, Hamas ve PIJ’in askeri kanatlarında aktif olarak kabul edilen toplam 47 bin 653 Filistinlinin ismini içeriyor. Ancak bu verinin Gazze’de ele geçirilen fakat doğrulanmamış iç belgelerden oluşturulduğu kaydediliyor. Bu sayıların, Hamas ile bağlantılı devlet memurları ve polis gibi sivilleri de içerme ihtimali bulunuyor. Uluslararası hukuk, savaşta yer almayanların hedef alınmasını yasaklıyor. Sahada görevli birliklere eşlik eden bir istihbarat kaynağı, askerlerin Gazze’de öldürülenleri kimlik tespiti ve doğrulama yapmadan militan olarak rapor edebildiğini aktardı.

RAPORLARDAKİ UÇURUM

Emekli general Itzhak Brik, siyasetçilerin Hamas kayıplarını abarttığını bildiklerini, “Açıklanan sayılarla gerçekte olan arasında hiçbir bağlantı yok. Hepsi boş” ifadeleriyle dile getiriyor. Gazze’de öldürülenleri tespit eden bir birimle görüşen Brik, askerlerin çoğunun sivil olduğunu ifade ettiklerini aktarıyor. Gizli veritabanı, öldürülen 40 bin kişinin hala hayatta olduğunu listeliyor. Filistinli analist Muhammad Shehada ise, “Hamas ve PIJ üyelerinden alınan tahmini kayıp verileri de İsrail’in kamuya açıkladığı militan ölü sayısını abarttığını gösteriyor” diyor.

SİVİL ÖLÜM ORANLARINDA ARTIŞ

Son dönemde sivil ölümlerin artış göstermiş olabileceği de vurgulanıyor. İsrail’in insani yardım örgütlerinin yerini almaya çalışması ve askeri yasak bölgelerden yiyecek almaya çalışan yüzlerce kişiyi öldürmesi dikkat çekiyor. Gazze’nin yalnızca %20’sine sıkıştırılmış ve açlıkla karşı karşıya kalanlardan bazıları, yeni bir kara harekâtına hazırlanıyor. Bu harekâtın siviller üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurması bekleniyor.

SAVAŞ YANLIŞLIKLARI

İngiliz akademisyen Mary Kaldor, Gazze’deki katliamın ölçeğinin çatışmanın doğasıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Kaldor, “Gazze’de bir savaş değil, daha çok suikast kampanyasından söz ediyoruz ve bunlar siviller dikkate alınmadan yürütülüyor” şeklinde konuşuyor. Gazze’deki sivil ölüm oranı, Sudan, Yemen, Uganda ve Suriye’deki son savaşlarla karşılaştırıldığında yoğun bir şiddet gösteriyor.

MEŞRU MÜDAFAA SAVUNMASI

İsrail hükümeti, savaşın 7 Ekim 2023’te Hamas öncülüğündeki saldırılar sonrası meşru müdafaa olduğunu savunuyor. Lakin birçok askeri ve siyasi lider soykırıma varan söylemler kullanıyor. Önde gelen bir general, “7 Ekim’de öldürülen her kişi için 50 Filistinlinin ölmesi gerektiğini” ifade ediyor. Gazze’deki çoğu kişinin hedef olarak görüldüğüne dair tanıklıklar da alınmış durumda. Sürecin sonunda, sivillerin korunmasına yönelik otuz yıllık uygulamaların terkedildiği gözlemleniyor.