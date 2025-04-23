İsrail’in Yafa Okulu’na Bombası, 10 Ölü

İSRAİL’İN YAFB OKULUNA SALDIRISI

İsrail, Gazze’nin kuzeydoğusunda, yerinden edilenlerin sığındığı Yafa Okulu’na hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda şu anki verilere göre, 10 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı oluştu. Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, konu hakkında bilgi veren yazılı bir açıklama yaptı.

SALDIRININ DETAYLARI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Açıklamada, Yafa Okulu’nun bombalandığı ve bu saldırının ardından ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, yanı sıra çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi. Ekiplerin, saldırıda yaşamını yitirenlere ait cenazeleri ve yaralıları enkazdan çıkardığı belirtildi. Aynı zamanda bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.