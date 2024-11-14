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“İsrail’in Yaptırım Süresi Sonlandı: ABD’nin Tehdidi Boş”

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ABD YÖNETİMİNİN TALEPLERİ

13 Ekim tarihli mektupta ABD yönetimi, İsrail’den Gazze’ye her gün en az 350 kamyonluk malzeme girişine izin verilmesini, yeni geçiş noktalarının açılmasını, sahillerdeki çadır kamplarında yaşayan insanların kış öncesinde iç bölgelere geçişlerine izin verilmesini ve Gazze’nin kuzeyine yardım kuruluşlarının erişiminin sağlanmasını talep etti. Bunun yanında, İsrail’e BM’nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA’nın faaliyetlerini engelleyecek yasayı kabul etmeme çağrısı yapıldı.

SİLAH SEVKIYATINA DEVAM EDİYOR

ABD yasalarına göre, uluslararası hukuk kurallarına uymayan ve sivillere insani yardım sağlanmasını engelleyen ülkelere silah sevkiyatında bulunulamıyor. Ancak şartlar iyileşmediği halde Biden yönetimi, İsrail’in insani yardımların ulaştırılması ve erişimi konusundaki ABD yasalarını ihlal etmediğini belirtti. Bu nedenle İsrail’e silah sevkiyatının devam edeceği açıklandı.

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