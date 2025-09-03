İsrail’in Yıkımı Drone Görüntüsünde Belgelendi

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

7 Ekim 2023’te Gazze’ye düzenlenen saldırılarla şiddeti artıran İsrail, durmak bilmiyor. Yardım girişlerine izin vermeyen ve masum insanların üzerine bomba atan İsrail, büyük bir yıkıma yol açtı.

İSRAİL’İN YIKIMI DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKIYOR

İsrail’in Gazze’de yarattığı yıkım, drone ile kaydedilen görüntülerde gözler önüne seriliyor. Raşid Caddesi’nin 2023 yılında çekilen görüntülerinin ardından, son görüntülerde enkazlar bulundu. 2023’teki görüntüde ise önceki yıllarda cıvıl cıvıl olan cadde, arabalar ve insanların varlığıyla doluydu.

İŞGAL PLANI HIZLA HAYATA GEÇİYOR

İsrail’in işgal planını uygulamaya başlamasının ardından artan saldırılar, binlerce Filistinliyi Gazze şehir sahiline sıkıştırdı.

FİLİSTİNLİLERİN ZOR ŞARTLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

İsrail saldırıları yüzünden Gazze’nin kuzeyinden göç eden binlerce Filistinli, kentin batısındaki sahil kıyısında kurdukları derme çatma çadırlarda hayatta kalmak için mücadele ediyor.