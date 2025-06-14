İsrail’in Yükselen Aslan Operasyonu, İran’ı hedef alıyor

İSRAİL’İN YÜKSELEN ASLAN OPERASYONU

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner’ın, İsrail’in İran’a yönelik saldırısını ve bu olayın bölgedeki olası etkilerini analiz eden bölümlerini sizlere sunuyoruz. İsrail, bu askeri harekatına “Yükselen Aslan Operasyonu” adını vermiş durumda. Söz konusu harekat, daha önceki tüm operasyonlardan çok daha kapsamlı ve iddialı bir karakter taşımakta. Geçtiğimiz yıl, İran ile yaşanan iki füze ve insansız hava aracı saldırısı da dikkate alındığında, bu durum önem kazanıyor. İran için bu, 1980-1988 yılları arasında Irak ile savaşından bu yana topraklarına yönelik en büyük saldırı olma niteliğinde.

HEDEF NÜKLEER PROGRAM VE ASKERİ TESİSLER

Şafak sökmeden önceki en karanlık saatlerde, İsrail Hava Kuvvetleri, yalnızca İran’ın nükleer programına bağlı tesisleri değil, aynı zamanda ülkenin hava savunma sistemlerini ve balistik füze üslerini de hedef aldı. Böylece İran’ın misilleme yeteneği ciddi anlamda azalmış oldu. Mossad, bu saldırı kapsamındaki çalışmaları için İran’da gizli bir ağ kurmuştu; burada, askeri komutanlar ve nükleer bilim insanlarının stratejik yerlerini belirlemeye yardım ediyor. Operasyon kapsamında, İran içinden insansız hava araçları da fırlatıldığı bildiriliyor. İsrail askeri planlamacıları, bu eylemi uzun zaman önce planlamıştı.

STRATEJİK HEDEFLER VE TEHLİKELER

İsrail’in bu operasyonla amacının açık olduğu belirtiliyor: en azından, İran’ın nükleer programını yıllarca geri götürmek. Tercih edilen senaryo ise programın tamamen durmasını sağlamak. Askeri, siyasi ve istihbarat çevrelerinde bazı çevreler, bu operasyonun İran liderliğini zayıflatacağını ve yeni, daha dostane bir rejimin kurulmasına yol açacağını düşünüyor. Ancak bu tamamen bir hayal de olabiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, saldırının gerçekleştiği gün, İran’ın anlaşmaya varmak için “ikinci bir şansa” sahip olduğunu belirtti.

NÜKLEER SİLAHLANMA RİSKİ

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin altıncı turu, 15 Haziran Pazar günü Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşecekti. Ancak İsrail, bu görüşmelere fazla önem vermiyor. Bunun yanında, Rusya’nın barış görüşmeleri konusundaki niyetleri hakkında Trump’ı oyalamaktan bahsetmişti; İsrail de benzer şüpheler taşımakta. Saldırının, İran’ın geliştirdiği nükleer silah programını ortadan kaldırmak için muhtemelen son şans olduğunu düşünen İsrail, bunun tehlikelerine dikkat çekiyor.

İsrail’in Yükselen Aslan Operasyonu’nun sonuçları ne olursa olsun, İran rejiminin buradan çoğunlukla sağlam bir şekilde çıkma ve nükleer bomba üretme sürecini hızlandırma riski bulunuyor. Bu durumda, Suudi Arabistan, Türkiye ve muhtemelen Mısır, nükleer silahlara sahip olma gerekliliği hissedebilirler. Böylece, Ortadoğu’da kaçınılmaz bir nükleer silahlanma yarışı başlayabilir.