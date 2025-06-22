İsrail’in Zalimliği Artık Duyulmalı

İSRAİL’İN ZULÜMLERİNE TEPKİLER SÜRÜYOR

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İsrail’in zulümlerinin durmak bilmediğini vurguladı. Gündüz, “Bunlara artık müdahale etme zamanı gelmiştir. Çünkü sırada İsrail’in gözünde Anadolu toprakları vardır” ifadesini kullandı. İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken, birçok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) da İsrail’e karşı tepkilerini dile getiriyor.

İSRAİL’İN VAHŞETİ VE TAHKİRİ

Abbas Gündüz, yıllardır bölgede kan akıtan ve barış adımlarını sabote eden İsrail’in günümüzde vahşetin, tahrikin ve kaosun ana aktörü olduğunu belirtti. Gündüz, “Bir yanda kibirli, gözü dönmüş bir devlet; diğer yanda susanlar, seyredenler, görmezden gelenler. Mazlumların yurduna düşen her bomba sadece bir coğrafyayı değil, insanlığı hedef alıyor. Kimse uzakta diyemez. Bu zulmün hedefinde sadece bombalarla vurulan şehirler değil, inançlar, değerler ve insanlık onurudur” diye konuştu.

ZULME KARŞI DURMA ÇAĞRISI

Artık yeter diyen Gündüz, zulüm devam ederken sessiz kalan herkesin bu vahşetin ortağı olduğunu ifade etti. İsrail’in şu an komşu İran’a saldırılarını sürdürdüğünü belirten Gündüz, “Yarın başka hangi devlete saldıracak belli değil. Dolayısıyla bunlara artık müdahale etme zamanı gelmiştir” dedi. Son olarak, adaletin, insanlığın ve vicdanın tarafında saf tutulması gerektiğine dikkat çekti ve “Bu millete düşen ise her zaman olduğu gibi mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaktır” şeklinde konuştu.