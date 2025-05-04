İsrail İnfilakında Filistinli Tutuklu Sayısı 66

Gazze’ye Saldırılar Sırasında Hayatını Kaybeden Filistinli Tutuklu Sayısı Arttı

İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ ÖLÜMLER

7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu sayısının 66’ya ulaştığı açıklandı. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak bir basın açıklamasında, Cenin’den idari tutuklu Muhyiddin Fehmi Said Necim’in (60) hayatını kaybettiği belirtildi. Necim’in, son olarak 2023 yılının Ağustos ayında tutuklandığı ve toplamda 19 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiği, bu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi.

NEDENİ İDARELİ TUTUKLULUK

Açıklamada, Necim’in 2 yılı aşkın süredir devam eden idari tutukluluğu boyunca tedavi ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı vurgulandı. Tutuklu olduğu Negev Hapishanesi’nin, özellikle uyuz hastalığının yaygınlaşmasıyla, mahkumlara karşı sistematik ihlallerin yaşandığı yerlerden biri olduğu kaydedildi. Necim’in ölümüyle birlikte, Gazze’ye yönelik saldırıların başlangıcından itibaren İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli tutuklu sayısının 66’ya yükseldiği, bu kişilerin en az 40’ının Gazze’den olduğu bilgisi paylaşıldı.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VE HAPİSHANE DURUMU

Uluslararası topluma, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı “savaş suçlarından” ötürü hesap vermesi için etkin adımlar atılması ve “uluslararası camiadan tecrit edilmesi için işgal güçlerine yaptırımlar getirilmesi” gerektiği belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, 16 bin 400’den fazla kişinin gözaltına alındığını ve hapishanelerde 40’ı Gazze’den olmak üzere 64 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

ALIKOYMA SAYILARI VE ÇOCUKLAR ÜZERİNE VURGU

Ayrıca, Nisan 2025 itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısının 9 bin 900’ü geçtiği bildirildi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan bir açıklamada da, İsrail ordusunun Gazze’den 4 binden fazla Filistinliyi alıkoyduğu, bunlardan 3 bin 498’inin “idari tutukluluk” kapsamında tutulduğu, 400’den fazlasının çocuk ve 27’sinin kadın olduğu bilgisi aktarıldı.