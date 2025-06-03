İsrail İnisiyatif Alacağını Açıkladı

İSRAİL’DEN YARDIM GEMİSİNE HAZIRLIK

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, Gazze’deki Filistinlilere insani yardım ulaştıran bir gemiye karşı harekete geçmek üzere hazırlık yaptıklarını duyurdu. Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırma amacıyla yeni bir misyon planladı. Bu bağlamda, 18 metrelik “Madleen” yelkenlisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan yola çıktı. Yelkenlide, İsveçli aktivist Greta Thunberg ile İrlandalı aktör Liam Cunningham’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi bulunuyor. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’nin “dünyada açlığın en fazla yaşandığı yer” olduğunu ve bölgedeki nüfusun tamamının kıtlık riski altında olduğunu belirtiyor.

GEMİNİN DURDURULMA RİSKİ

Özgürlük Filosu Koalisyonu, “Madleen” yelkenlisinin misyonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Madleen, süt tozu, tıbbi malzeme ve diğer yaşamsal yardımları taşıyarak Gazze’ye doğru yola çıkıyor” denildi. Gazze için yola çıkan yelkenlinin, Avrupa kara sularından geçerek tamamen uluslararası sulardan Filistin sularına ulaşması planlandı. “Silahsız ve şiddet içermeyen bu yolculuk, uluslararası hukuka tam uyum içindedir. Her türlü saldırı veya müdahale, sivillere yönelik kasıtlı ve yasa dışı bir eylem olacaktır” ifadeleri kullanıldı. İtalyan basını, “Madleen’in yaklaşık bir haftalık yolculukla Gazze kıyılarına ulaşmasının beklendiğini, ancak önceki misyonlarda olduğu gibi İsrail güçleri tarafından durdurulma riski bulunduğunu” aktarıyor.

GEÇMİŞTEKİ SALDIRILAR

Daha önce, Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait “Conscience” gemisi, 2 Mayıs’ta insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Bu saldırı sonucunda geminin gövdesinde gedik açılmış ve pruvasında yangın çıkmıştı. Times of Malta gazetesi, bu olaydan önce, İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Malta etrafında 3 saat boyunca dolaştığını yazdı. İsrail devlet televizyonu KAN ise, Gazze’ye insani yardım ulaşması amacıyla yola çıkan geminin hedef alındığı saldırıdan saatler önce, bir askeri nakliye uçağının Malta’ya doğru gittiğini doğruladı. Bu uçağın, “Conscience” gemisine yapılan saldırıdan önce güneydeki hava üssüne döndüğünü belirtti.