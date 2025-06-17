İsrail, İran’a ABD desteği bekliyor

İSRAİL’İN HIZLA YÜKSELEN TANSİYONU

İsrail’in, İran’daki Fordo Nükleer Tesisi’ni hedef alan saldırılarında arzu ettiği sonuca ulaşamaması üzerine dikkatler yeniden ABD’ye yöneldi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tesisi tamamen yok etmek için ABD Başkanı Donald Trump’a baskı yaptığı belirtiliyor. İsrail, tesisin yıkılması için ‘sığınak delici’ bombalara ihtiyaç duyuyor ve bu operasyonun ancak ABD’nin doğrudan katılımıyla gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor. New York Times’ın haberine göre, saldırılardan etkilenmeyen Fordo Nükleer Tesisi, genel bombalarla etkisiz hale getirilemiyor. Bu sebeple, ABD’nin B-2 bombardıman uçaklarından atılan ‘Massive Ordnance Penetrator’ (MOP) adlı mühimmatın kullanılması gerekiyor. Ancak bu tür mühimmat yalnızca Amerikan ordusunun elinde bulunuyor.

TRUMP’IN ZİRVE SONRASI AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın G-7 Zirvesi’nden ani ayrılışı, İsrail’in İran operasyonlarına doğrudan destek vereceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Trump’ın zirve sonrasında yaptığı “Buradan ayrılır ayrılmaz bir şeyler yapacağız” açıklaması, bölgede yeni bir saldırının sinyali olarak değerlendiriliyor. İsrailli yetkililer, Trump yönetiminden Fordo için “operasyonel destek” beklediklerini açıkça dile getiriyor. İsrail ordu sözcüsü, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, “İranlılara yıkıcı bir darbe indirdik ama son darbeyi vuracak olan ABD’dir” ifadelerini kullanıyor.

MOP BOMBALARI VE KULLANIM SÜRECİ

“Massive Ordnance Penetrator” bombaları, ilk kez 2004 yılında George W. Bush döneminde geliştirilmişti. Netanyahu, o zamandan bu yana bu mühimmatın İsrail tarafından da kullanılabilmesi için ABD’ye baskı yapıyor. Ancak bugüne kadar herhangi bir onay elde edilemedi. Trump’a yakın isimlerin aktardığına göre, Netanyahu bu konuyu her fırsatta Trump ile görüşmelerinde dile getiriyor. Ancak Trump, doğrudan bir yanıt vermekten kaçınıyor. Askeri kaynaklara göre, Fordo gibi yüksek korumalı tesislere yapılacak saldırılar yalnızca ABD’li pilotlar ve teknik ekip tarafından gerçekleştirilebilecek karmaşıklıkta. ABD ordusu son iki yıldır, bu tür tesislere yönelik tatbikatlar yapıyor ve Fordo’nun yok edilmesi için tek bombanın yeterli olmayacağı sonucuna ulaştı.

REGİYONEL SAVAŞ ENDİŞESİ

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar 5. gününe girerken, taraflar arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. ABD’nin Fordo saldırısına katılması durumunda krizin bölgesel bir savaşa dönüşebileceği korkuları artıyor. Şimdi gözler Trump’ın vereceği nihai kararda.