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İsrail İran’a Ajanlık Yapmayı Çağırdı

İSRAİL ORDUSUNDAN İRAN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

İsrail ordusunun sosyal medya hesaplarından İran vatandaşlarına yönelik dikkat çeken bir çağrı yapıldı. Farsça yapılan açıklamada, “İran’ın Lübnan ve Gazze’de yaşananlarla benzer hale gelmemesi için ülkeleri aleyhine İsrail ile iletişime geçmeleri gerektiği” ifade edildi. Açıklama, İranlılara açıkça ülkeleri aleyhine ajanlık yapmaları yönünde bir öneride bulundu.

İRANLI VATANDAŞLARA MOSSAD İLE İRTİBAT ÇAĞRISI

İsrail ordusu, İran halkının kendileriyle iletişim kurup mesaj attığını iddia ederken, İranlılardan kendileriyle değil doğrudan MOSSAD ile irtibat kurmalarını istedi. Bu paylaşım, Tel Aviv yönetiminin Farsça propaganda faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu gözler önüne serdi.

İRAN’A YÖNELİK GENCİK SALDIRILAR VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisler dahil olmak üzere ordunun üst kademelerine yönelik kapsamlı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirirken, toplam sivil kayıpların 224 olduğu bildirildi. İran ordusu, İsrail’e karşı balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede 24 kişinin öldüğünü ve 500’den fazla kişinin yaralandığını aktardı.

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