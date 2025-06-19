İsrail, İran’a Büyük Saldırılar Başlattı. İran, Füze Saldırılarıyla Yanıt Veriyor. İki Ülke Arasında Çatışmalar Devam Ediyor. Uzmanlar, Güç Dengesinin Değiştiğini Belirtti. “Direniş Ekseni” Zayıflıyor, Potansiyel Tehdit Azalıyor. İran’ın Bölgedeki Etkisi Nadirleşiyor

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR BAŞLADI

İsrail, 13 Haziran Cuma günü İran’a karşı kapsamlı saldırılar başlattı. İsrail, İran’ın nükleer programını “varoluşsal tehdit” olarak değerlendiriyor. Bu duruma İran, İsrail’e füze ve SİHA saldırılarıyla karşılık veriyor. İki ülke arasındaki saldırılar yedi gündür devam ediyor. BBC Türkçe’ye konuşan analistler, bu gelişmelerin zamanlamasını değerlendiriyor. Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’de gerçekleştirdiği saldırılar bu bağlamda hatırlatılıyor. 7 Ekim sonrası İsrail’in Ortadoğu’daki askeri operasyonları, İran destekli grupların oluşturduğu Batı karşıtı ittifakı büyük ölçüde etkisiz hale getirmiş durumda.

İSRAİL’İN HESAPLARI DEĞİŞİYOR

King’s College Savaş Çalışmaları Bölümü Başkanı Profesör Matthew Moran, “Gazze’deki savaş Hamas’ı neredeyse yok etti ve Lübnan’da Hizbullah, İsrail ile 14 ay süren savaşından sonra ciddi şekilde geriledi” diyor. Ayrıca, Suriye’deki Esad rejiminin çöküşü ile birlikte İran’ın “Direniş Ekseni” olarak adlandırdığı oluşumun caydırıcılığının önemli ölçüde aşındığını belirtiyor. Prof. Moran’a göre, İsrail, 13 Haziran’da başlattığı saldırılarla bu zaafiyetten yararlanmayı hedefliyor. “İsrail’in bu olaylardan cesaret aldığını ve avantajını kullanarak önemli bir düşmanı daha da zayıflatma fırsatı gördüğünü düşünüyorum.” sözlerini ekliyor.

DIRANIŞ EKSENİ’NE YENİ DENGELER

“Direniş Ekseni” olarak tanımlanan oluşum, Filistin topraklarındaki Hamas ve İslami Cihat, Lübnan’daki Hizbullah, Irak’taki Şii milisler ve devrilmeden önce Suriye’deki Esad yönetimini kapsıyor. 1979’daki İslam Devrimi sonrasında İran, “Batı emperyalizmine” karşı bir ittifak oluşturmak için uzun süre çaba sarf etti. Bu eksenin merkezinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve onun Kudüs Gücü yer aldı. Kudüs Gücü, Direniş Ekseni’ndeki gruplara silah, eğitim ve askeri strateji desteği sağladı. 2000’lerde ABD’nin Irak’ı işgali ve Arap Baharı’nın ardından yaşanan kargaşalar, İran’ın bu ekseni genişletmesi için uygun zemin sağladı.

İRAN’IN VEKİL GÜÇLERİ VE ZAYIFLIK

Uzmanlara göre, “Direniş Ekseni” İsrail sınırlarında bir “ateş çemberi” yaratarak İran’a ABD ve İsrail karşısında önemli bir caydırıcılık gücü sağladı. Yemen’de iç savaş da bu süreçte ilerledi. İran ile bağlantılı Şii Husi milisler, Gazze Savaşı ile birlikte İsrail’e karşı saldırılar düzenlemeye başladı. Ancak, İsrail’in saldırılarında Hamas ve Hizbullah’ın üst düzey yönetim kadroları hedef aldı. Profesör Moran, “Milis güçlerinin yapıları hâlâ ayakta. Ancak, bu yapılar içerisindeki liderlik parçalandı ve yıprandı” ifadelerini kullanıyor.

İRAN’IN BÖLGEDEKİ DURUMU

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmasında, “İran güçlü ve daha da güçlenecek” demişti. Fakat, uzmanlar, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırıları sonrasında bölgedeki güç dengesinin İsrail lehine değiştiğini belirtiyor. Caroline Rose, Hizbullah’ın İran adına saldırılara yanıt vermemesini buna örnek olarak gösteriyor. “Hizbullah, İsrail’in saldırısını kınarken açıkça İsrail’in ismini geçirmedi, bu durum onların tereddüt içerisinde olduğuna işaret ediyor” diyor.

REGİYONEL GÜCÜN DEĞİŞİMİ

İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır gibi ülkelere ilişkin ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. Ancak, Dr. Anahita Motazed Rad, bunun yeni ve güçlü bir bölgesel ittifak oluşturacağı anlamına gelmediğini söylüyor. Megan Suttcliffe, Suudi Arabistan’ın İran’ın nükleer silah elde etmesine karşı çıktığını belirtip, “İran şu an oldukça izole durumda” diyor. Rose da, “İran ideolojik olarak tam bir dönüşüm geçirmediği sürece yeni dostane bağlar kurulabileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullanıyor.