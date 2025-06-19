İsrail, İran’a büyük saldırılar düzenledi

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran’da İran’a karşı “benzeri görülmemiş” askeri harekatlar başlattı. Saldırının başlangıcında, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran’ın nükleer bilim insanları gibi üst düzey askeri isimler öldürüldü. Savaş uçaklarının taarruza geçmesiyle birlikte, İsrail basını Mossad’ın “Yükselen Aslan” adını verdiği operasyonun arka planını gösterdiği bir video yayınladı. Ancak bu görüntüler BBC tarafından bağımsız olarak doğrulanamadı. BBC’nin güvenlik muhabiri Frank Gardner, “İsrail casus teşkilatının İran’ın güvenlik yapılanmasının tam kalbine sızdığı bir kez daha gözler önüne serildi ve orada hiç kimsenin güvende olmadığını kanıtladı” şeklinde değerlendirme yaptı.

İŞBİRLİĞİ VE GİZLİ HAREKETLER

Londra’daki King’s College’tan uzman Broderick McDonald, harekatın ilk anlarında İran’daki “gizli ajan hücrelerinin” hava bombardımanını desteklemek için harekete geçtiğini düşünmektedir. Bu hücrelerin Tahran ve çevresindeki hava savunma sistemleri, karadan karaya füzeler ve hassas hedefler üzerinde gözetleme yapmış olabileceğini belirtiyor. İsrail, Mossad’ın operasyonları hakkında nadiren açıklama yapıyor. BBC Türkçe’ye konuşan askeri uzmanlar, 13 Haziran’daki saldırılardaki faaliyetlerin tam olarak net olmadığını, yorumlarının basına sızan bilgilere dayandığını dile getiriyor.

STRATEJİK HAZIRLIKLAR

BBC Türkçe’ye röportaj veren Silahlı Gruplar Merkezi uzmanı Dr. Fatima Moussaoui, “İran rejiminin başlıca askeri liderlerinin, operasyonun ilk anlarından itibaren rekor sürede öldürülmesi” durumunun derinlemesine bir hazırlığını gösterdiğini ifade ediyor. Portsmouth Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Frank Ledwidge, bu tür bir operasyon için “aylarca, hatta yıllarca süren istihbarat toplanmasına” ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir. McDonald, saldırılarda kullanılan parçaların kaçakçılık rotalarıyla İran’a sokulmuş olması gerektiğini hatırlatıyor.

MOSSAD’IN ROLÜ VE İSTİHBARAT İŞBİRLİĞİ

İsrail’in daha önce İran’da düzenlediği casusluk operasyonları bilinmektedir. Ocak 2018’de İran’ın nükleer belgeleri çalındığında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu operasyonun Mossad tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı. İranlı yetkililer, belgeleri sahte olarak nitelendirmişti. Kasım 2020’de ise İran’ın nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade, uzaktan kontrol edilen bir makinalı tüfekle öldürüldü. BBC Farsça Servisi Muhabiri Jiyar Gol, böyle bir suikastın “canlı istihbarata” ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.

İstihbaratın operasyon sürecindeki rolü hakkında uzman Fatima Moussaoui, “Mossad, İsrail istihbarat servislerinin en sembolik olanı ve olmaya devam ediyor. Ancak tek başına hareket etmiyor. Mossad, daha büyük bir İsrail ‘istihbarat topluluğunun’ parçası” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

KOORDİNASYONUN GÜCÜ

Uzmanlar, İran operasyonunu değerlendirirken İsrail’in askeri istihbarat birimi Aman’a da dikkat çekiyor. Moussaoui, “Aman büyük ihtimalle elektronik, siber ve insan istihbaratını birleştirerek belirleyici bir rol oynamıştır” diyor. Aman, insan ve teknolojik araçlar kullanarak “askeri ve terörist faaliyetleri” izlerken, sınır ötesi keşif operasyonlarıyla ilgileniyor. Ledwidge, İran operasyonunda Aman’ın SİHA saldırılarından sorumlu olabileceğini belirtse de, farklı istihbarat birimleri arasında geçişlerin olabileceğini de ifade ediyor.

İRAN İÇİNDEKİ DESTEK GÜCÜ

Operasyon sırasında İsrail ile işbirliği iddialarıyla çok sayıda kişinin tutuklandığı bildirildi. Frank Ledwidge, Mossad’ın “İran’da vekilleri kullanmak konusunda oldukça başarılı” olduğunu belirtiyor. Fatima Moussaoui, Mossad’ın İran’ın içlerine girmesinin “rejimden memnun olmayanlardan destek alabileceğini” ancak bunun “sınırlı” olabileceğini düşünüyor. Broderick McDonald ise operasyonların hassasiyeti göz önüne alındığında “büyük olasılıkla” İsrailli istihbarat görevlileri tarafından gerçekleştirildiğini savunuyor.