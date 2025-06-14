İsrail, İran’a Geniş Kapsamlı Saldırı Düzenledi

İRAN’IN BALİSTİK FÜZE SALDIRISI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst komuta kadrosunu hedef alan büyük çaplı saldırılar düzenliyor. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildiriliyor. Toplamda 78 sivilin de saldırılarda yaşamını yitirdiği açıklanırken, İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise ilk belirlemelere göre 3 kişi ölü, 91 kişi yaralı durumda.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN KAPATILMASI

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Tel-Aviv’i balistik füzelerle vurduğunu doğruladı ve bu durum üzerine Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Başka bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı’ndan hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor” ifadesine yer verildi. İran’ın bu eylemi sonrası petrol fiyatlarının da etkilenmesi bekleniyor, zira İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılardan sonra petrol fiyatlarının yüzde 7 arttığı görülüyor. Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’dan dünya pazarlarına petrol ve LNG iletimini sağlayan kritik bir su yolu olarak biliniyor.

DÜNYA PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Günlük 17-20 milyon varil ham petrol ve kondensat, Hürmüz Boğazı üzerinden küresel piyasalara ulaşıyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, bu petrol hacminin yaklaşık yüzde 70’i Asya’ya aktarılıyor. Özellikle Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Singapur, Tayland, Pakistan ve Filipinler, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol tedarikinin ana alıcıları arasında yer alıyor. Hürmüz Boğazı, küresel LNG ticaretinin yüzde 20’sinin sağlandığı bir diğer önemli nokta olup, Avrupa için de önemli bir LNG tedarik kaynağı konumunda.

GERİLİMİN ARTMA POTANSİYELİ

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ihtimali, piyasaların odak noktası haline geldi. İran, geçmişte Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinde bulunmuştu fakat bu henüz gerçekleşmedi. Ancak son gelişmeler, daha geniş çapta bir çatışma olasılığını gündeme getirmiş durumda ve bununla birlikte petrol ve LNG arzında aksama yaşanabileceği endişeleri artıyor.

RİSK YÖNETİMİ UYARILARI

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), artan gerilimler nedeniyle kritik su yollarında askeri faaliyetlerin tırmanabileceği ve deniz taşımacılığının olumsuz etkilenebileceği yönünde uyarılarda bulundu. Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) uzmanları, olası bir saldırının gerilimi artırabileceği ve deniz taşımacılığını olumsuz yönde etkileyebileceğini dile getiriyor. Öte yandan, bazı analistler İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmamak için güçlü ekonomik sebeplerinin bulunduğunu ifade ediyor.

PETROL FİYATLARINDAKI ARTILAR

Küresel Risk Yönetimi Araştırma Başkanı Arne Lohmann Rasmussen, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının petrol piyasası açısından “en büyük kabus” olacağını belirtiyor. İran, bu dar geçiş noktasını kapatırsa, küresel petrol akışının yüzde 20’sinin etkilenebileceği uyarısında bulundu. Bu durumun ardından petrol fiyatlarının 100 dolara kadar yükselebileceği ifade ediliyor. İsrail’in İran’a saldırısı sonrası petrol fiyatları, gün içinde yüzde 7’den fazla artarak 73,58 dolara ulaşmış ve yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesini görmüştü.