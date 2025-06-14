İsrail, İran’a Geniş Kapsamlı Saldırılar Düzenledi

İSRAİL’İN KAPSAMLI SALDIRILARI

İsrail, bugüne kadar İran’a gerçekleştirdiği en büyük saldırıları düzenledi. Bu saldırılar, İran’ın nükleer programındaki hızlı ilerlemesi sebebiyle gerginliğin zirveye çıktığı bir dönemde gerçekleşiyor. İsrail, saldırılarında İran’ın nükleer tesisleri, askeri hedefleri ve üst düzey askeri yetkililerini hedef alıyor. Başkent Tahran’ın yanı sıra Kirmanşah, Tebriz, Kum, Loristan ve Hemedan eyaletlerinde de hedefler vuruldu.

SAĞ KAYBILAR VE HEDEFLER

Tahran’a yöneltilen saldırılarda 78 kişi yaşamını yitiriyor, 329 kişi ise yaralanıyor. Saldırılarda, İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bazı üst düzey komutanların ikametgahlarının da hedef alındığı bildiriliyor. Hayatını kaybedenler arasında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ve üst düzey komutanlardan Tümgeneral Gülam Ali Reşid yer alıyor. Tahran’a düzenlenen saldırılarda 6 nükleer bilim insanının da hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

NATANZ TESİSİNE GREV

İsfahan kentindeki Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi de vurulan noktalar arasında. İsrail, Natanz nükleer tesisine “önemli ölçüde zarar verdiğini” duyuruyor. Ayrıca Hamedan’da ülkenin önemli radar merkezlerinden Subaşı Radar Merkezi ile Irak sınırına yakın Kirmanşah’daki askeri kışlalar da saldırılarda hedef alındı. İsrail ordusu, İran’ın karadan karaya balistik füzelerinin de imha edildiğini açıklıyor.

İRAN’DAN MISILLEME SALDIRILARI

Bu saldırıların ardından İran, misilleme olarak yeni saldırılara başladı. Dronelerin yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığı, Tel Aviv’de patlamaların gerçekleştiği bildiriliyor. Bazı füzeler, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak patlamalara neden oldu. Füze saldırıları sonucunda çok sayıda bina kullanılmaz hale geldi. İran Devrim Muhafızları Komutanı, misilleme saldırıları sürerken “Yakında öyle bir füze fırlatacağız ki, dünya gördükleri karşısında şok olacak” diye konuştu.