İsrail, İran’a Hava Saldırıları Düzenledi

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI

İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran ve İran’ın nükleer tesisleri ile bazı kritik noktalara hava saldırıları düzenliyor. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dâhil olmak üzere 20’ye yakın üst düzey askeri yetkili ve 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybediyor.

KUDÜS GÜCÜ KOMUTANI’NIN DURUMU

Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, ABD merkezli New York Times’ın İranlı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre bu saldırılarda hayatını kaybeden komutanlar arasında bulunuyor. İsmail Kaani’nin 2024 Eylül’de öldüğü yönünde daha önce iddialar ortaya atılmıştı. Kaani’nin, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’la birlikte hedef alındığı öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından Kaani, Tahran’daki Hizbullah ofisini ziyaret ederken görüntülenmişti.

KANI’NIN GÖREVE GELİŞİ

Kasım Süleymani Kaani, Ocak 2020’de ABD tarafından Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin yerine bu görevi üstlenmişti.