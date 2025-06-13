İsrail, İran’a Hava Saldırıları Düzenledi

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARIN YANLARI

İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıların etkileri devam ediyor. İsrail ordusu, çok sayıda radar ve hava savunma füze rampasının imha edildiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail savaş uçakları tarafından İran’a ait radar ve hava savunma füze rampalarının imha edilme anlarını paylaştı. Aynı zamanda İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığını açıklayarak saldırının görüntülerini de yayınladı.

SALDIRI NOKTALARI VE ETKİLERİ

İsrail, sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran öncülüğünde Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar gerçekleştirdi. Natanz’daki nükleer tesiste herhangi bir sızıntı olmadığını belirtti. Gerçekleşen saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade gibi üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanı da yaşamını yitirdi.

SİVİL KAYIPLAR VE AÇIKLAMALAR

İsrail’in Tahran’daki saldırıları sırasında sivil yerleşim alanlarının da vurulması sonucu, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bilgisi ulaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a karşı düzenledikleri saldırıları doğrulayarak “Tehlike ortadan kalkana kadar” bu saldırıların devam edeceğini ifade etti. İsrail ordusu, saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını, ayrıca insansız hava araçlarının da kullanıldığını bildirdi.