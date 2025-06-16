İsrail, İran’a hava saldırıları düzenledi. İran misilleme yaptı, çatışmalar devam ediyor. Tahran’da yaşam zorlaştı, insanlar endişeli. Yetkililer halkı umursamıyor gibi hissediliyor. Acil önlemler alınmalı, iletişim zorlaşıyor. Felç olmuş durumdayız, bu adil değil

İsrail, İran’ın nükleer programına yönelik son dönemlerin en kapsamlı hava saldırılarını gerçekleştirdi. İran da buna misilleme yaptı ve iki ülke günlerdir karşılıklı olarak birbiriyle çatışmaya devam ediyor. İsrail’de yaşamını yitirenlerin sayısı en az 10 olurken, İran basınında yer alan haberlere göre İsrail saldırıları sonucunda 128 kişi hayatını kaybetti. Tahran dahil birçok bölgedeki konutlar hedef alındı.

İRAN HALKIDAN YAŞAMA TEPKİLER

İran’da yaşayanlar, yaşanan durum karşısında ne yapacaklarını bilemiyor. BBC Farsça Servisi’ne konuşan bazı bireyler, mevcut yaşam koşullarını “kilitlenmiş” ya da “sıkışıp kalmış” olarak değerlendiriyor. Bir kadın, “İki gecedir uyuyamıyorum. Çok zor zamanlar geçirdim,” diyor. 1980’lerde yaşadığı İran-Irak savaşını hatırladığını ifade eden bu kadın, “O zamanlar hava saldırısı sirenleri çalardı, şimdi ise böyle bir uyarı yok,” şeklinde konuşuyor. Genç neslin bu durumdan hiç haberi olmadığını belirten BBC muhabiri, Tahran’daki yaşanan kaosun etkisini gözler önüne seriyor.

İLETİŞİM SORUNLARI VE KAÇIŞ PLANI

Tahran’da birçok insan, devlet yetkililerinin yaşadığı bölgelerden uzakta kaçmayı planlıyor. Ancak zayıf internet bağlantısı yüzünden sevdikleriyle iletişim kurmakta zorluk çekiyorlar. Tahran’da yaşayan bir kadın, saldırılardan kaçmak için şehirden ayrılmayı düşündüğünü söylüyor: “Hepimiz daha küçük şehirlere gitmeyi düşündük. Ama sevdiklerimizi bırakmak zor.” Diğer bir kişi ise yaşlı anne babasını bırakmanın çok zor olduğunu ifade ediyor. Bazı vatandaşlar, askeri bölgelerin yakınından uzaklaşmaları gerektiğine dair uyarılar aldıklarını belirtiyor. Bununla birlikte, askeri bölgelerin neresi olduğunu bilmenin mümkün olmadığını ekliyorlar.

HÜKÜMETİN TEPKİSİ VE HALK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların ikinci gününde İran halkına hitaben bir mesaj yayımlayarak İran rejimini devirmeye çağırdı. Ancak, halk bu çağrının güvende olmaya odaklandığı için pek karşılık vermediğini ortaya koyuyor. BBC muhabirlerinin aktardığına göre, İran halkını en çok etkileyen olgu sivil binaların hedef alınması oldu. Olumsuz manzaralar, tüm bu saldırılarla yeniden ortaya çıkarken, halkın zihninde birçok soru belirdi: “Neler oluyor? Kendimizi nasıl koruyabiliriz?”

İRAN YETKİLİLERİNDEN GEÇİCİ AÇIKLAMALAR

İsrail’in İran’ın stratejik askeri ve nükleer hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, İran’ın hava savunma sistemlerinin etkinliği konusunda soru işaretleri doğurdu. Saldırının üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen, İranlı yetkililerden net bir bilgi gelmedi. Her şeyin “kontrol altında” olduğunu savunan devlete ait medyaya rağmen, halkın gerçek duruma dair endişeleri devam ediyor. Aynı zamanda, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bir video mesajında “Silahlı kuvvetler güçlü şekilde karşılık verecek,” dedi.

SON DURUM VE HALKIN RUH HALİ

Cumartesi sabahı Tahran, düşman insansız hava araçları tarafından gözlemlenirken, halk benzin istasyonlarına akın etmeye başladı. Bazı insanlar temel gıda malzemelerini stoklama çabası içerisine girdi. İran İçişleri Bakanı, halkı sakin olmaya çağırdı ve resmi kaynaklara güvenilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bu açıklamalar halkta, kontrol altına alınma hissi yarattı. Resmi açıklamalar, yaşanan kaosun boyutu ve sivil kayıplar hakkında net bilgi vermekten uzak kaldı. Tahran’da polisin müdahale belli belirsiz kalırken, temel sorular cevapsız kalmaya devam ediyor: “Bu saldırılar nasıl gerçekleşti? Hangi stratejik tesisler hedef alındı?”