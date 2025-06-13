İsrail, İran’a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ile İran Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İRAN’IN CEVABI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın nükleer programı ve üst düzey askeri yöneticilerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında bölgede gerilimi artırdı. İsrail, İran’ın 100 insansız hava aracı ve füzeyle karşılık verdiğini ama bu saldırıların çoğunun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti. İranlı yetkililer ise, atılacak sonraki adımlar üzerine istişare edildiğini ifade ediyor. BBC Türkçe’ye açıklamada bulunan uzmanlar, İran’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir yanıt vermesinin muhtemel olduğunu ve bunun Orta Doğu’da eşi benzeri görülmemiş sonuçlara yol açabileceğini dile getiriyor.

İRAN’IN STRATEJİK HEDEFİ VE SORUNLAR

Uzmanlar, İran’a yönelik saldırıların devam etmesi durumunda ciddi toplumsal sorunlardan rejim değişikliğine kadar birçok ihtimalin gündeme gelebileceğini vurguluyor. İran’ın başkenti Tahran ve ülkenin kritik nükleer enerji tesislerine yapılan saldırılar, İsrail tarafından daha önce hiç gerçekleştirilmemiş bir eylem olarak değerlendiriliyor. İran Araştırmaları Merkezi’nden (İRAM) Oral Toğa, bu saldırıların İsrail’in İran ve vekil güçlerine karşı stratejisinin bir parçası olduğunu aktarıyor. Toğa, özellikle 2020-2025 yılları arasındaki dönemde İran’a yakın rejim ve örgütlerin ciddi darbe aldığını, birçok üst düzey İranlı yöneticinin suikaste uğradığını ve ülkede sabotajların gerçekleştirildiğini hatırlatıyor.

ÇATIŞMA DÖNEMİ VE FARKLI OPSİYONLAR

Kadir Has Üniversitesi’nden Doçent Doktor Salih Bıçakcı, saldırının Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah ve Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesi süreçlerinin devamı olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, Bıçakcı, İsrail’in saldırısından kısa süre önce İran’ın stratejik öneme sahip noktalara ilişkin belgeleri ele geçirdiğini duyurduğunu hatırlatıyor. Yeditepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. İlkim Büke Okyar, İsrail’in özellikle Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırılarının ardından İran’ı yalnızlaştırmak için adımlar attığını belirtiyor ve bu süreçte Orta Doğu’da büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade ediyor.

MUHAFAZAKAR STRATEJİLER VE MÜZAKERELER

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Direktörü Sinan Ülgen, saldırının zamanlamasının dikkat çekici olduğunu söylüyor. 15 Haziran’da ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin altıncı turunun yapılacağını hatırlatan Ülgen, “İsrail bir anlamda bu müzakerelerde kendisi bakımından kabul edilemeyecek bir sonuç elde edilmesini önlemeye yönelik bir müdahalede bulundu” diyor.

İsrail’in hava saldırılarının ardından İran, 100 insansız hava aracıyla hedef aldı. Bıçakcı, İran’ın daha büyük ölçekli bir karşılık vermesini bekliyor ve “İran’ın bir kapasitesi var” diyor. Sinan Ülgen de İran’ın “iç meşruiyeti için mutlak surette bir karşı cevap üretmesi gerektiğini” belirtiyor.

OLUŞAN BELİRSİZLİK VE TAHMİNLER

Yeditepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. İlkim Büke Okyar, İran’ın müzakerelere devam edip etmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu belirtiyor. Sinan Ülgen ise İran’ın müzakerelere devam etme olasılığının düşük olduğunu ifade ediyor ve “Masaya dönmeleri çok zayıf bir diplomatik pozisyon olur” diyor.

İRAM’dan Oral Toğa, İran’ın saldırılara misillemede ABD’yi sorumlu tutarak bölgede ABD üslerini hedef alabileceği uyarısında bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, İsrail’in “tek taraflı hareket ettiğini” kaydediyor.

SONUÇ VE GÖRÜŞLER

BBC Türkçe’ye konuşan uzmanlar, İran’a yönelik saldırıların devam etmesi durumunda ciddi toplumsal sorunlar ve rejim değişikliği ihtimallerinin gündemde olduğunu belirtiyor. Sinan Ülgen, İran’ın caydırıcılığı zayıflamış durumda olduğuna dikkat çekiyor ve “İran’ın atacağı her adım, İsrail tarafından karşılık görebilecek bir tepki yaratabilir” diyor. Kadir Has Üniversitesi’nden Doç. Dr. Salih Bıçakcı, İran’ın uluslararası destek alabileceğini ve bölgedeki çatışmaları tetikleyebileceğini vurguluyor.

Doç. Dr. Okyar, İran’daki yönetimin toplumsal ve siyasi dirayetinin güçlü olduğunu belirterek, İran’ın geçmişteki mücadele gücüne dikkat çekiyor. Ancak, Tahran’ın son yıllarda toplumsal muhalefetle yüz yüze geldiğini ve sert önlemler aldığını ifade ediyor.