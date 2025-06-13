İsrail, İran’a Hava Saldırısı Düzenledi

İSRAİL, İRAN’A HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırı sonrası Tahran’ın birçok bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği bildiriliyor. İsrail Ordusu, bu saldırının İran’ın nükleer programını hedef almak ve İran rejiminin İsrail’e karşı devam eden saldırganlığına karşılık vermek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Duyuruda, düzinelerce savaş jetinin kullanıldığı ifade ediliyor.

HAVA SALDIRILARI FARKLI BÖLGELERE YAYILDI

Gece saatlerinde başlayan hava saldırılarında, Tahran ile birlikte farklı kentlerin de hedef alındığı ve birçok askeri nokta ile nükleer tesislerde patlamalar olduğu bildiriliyor. Saldırılar, hem İran’ın askeri hem de nükleer altyapısını hedef alıyor.

NETANYAHU: OPERASYON GÜNLERCE DEVAM EDECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İsrail, İran’ın İsrail’in bekasına yönelik tehdidini geri püskürtmek için hedefli bir askeri operasyon olan ‘Yükselen aslan’ harekatını başlattı. Bu tehdit ortadan kalkana kadar bu operasyon günlerce devam edecek.” diyerek, operasyonun uzun süreceğine işaret etti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO’DAN AÇIKLAMA

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Amerikan askerlerinin yer almadığını belirtti. Rubio, “Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. İran’a yönelik saldırılarda yer almıyoruz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumak.” ifadesini kullandı. Aynı zamanda, “Başkan Trump ve yönetim, güçlerimizi korumak için gerekli tüm adımları attı. Açıkça belirtmek istiyorum; İran, ABD çıkarlarını veya personelini hedef almamalıdır.” dedi.