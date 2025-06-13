İsrail, İran’a Hava Saldırısı Düzenledi. 78 Ölü, 329 Yaralı Var. Hamedan’da Güçlü Bir Patlama Meydana Geldi. Konsolosluk Hizmetleri Durduruldu, Temsilcilikler Kapandı. İran Cumhurbaşkanı, İsrail’in Pişman Olacağını Belirtti. Yeni Saldırı Tebriz’e Yönelik Gerçekleşti

İSRAİL’İN İRAN HAVA SALDIRISI

İsrail, İran’a karşı hava saldırılarına başladı. Hava sahası süresiz olarak sivil uçuşlara kapatıldı. Yapılan açıklamada, nükleer ve askeri hedeflerin vurulduğu belirtildi. Ülke genelindeki muhtemel bir saldırıya karşı, alarmlar devreye girdi ve tam faaliyet durumuna geçilmesine karar verildi. Eğitim faaliyetleri ve toplantılar, temel sektörler hariç olmak üzere yasaklandı.

ÖLÜ VE YARALILAR

İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarında 78 kişi yaşamını yitirirken, 329 kişi yaralandı. İran medyası, bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısını duyurdu.

BÜYÜK PATLAMA HABERİ

İran’ın Hamedan kenti civarında güçlü bir patlama sesi duyuldu. Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, patlama Kabudar Ahang’daki Nojeh hava üssü yakınlarında gerçekleşti.

DÜNYA GENELİNDE TEMSİLCİLİKLERİN KAPATILMASI

İsrail’in Stockholm Büyükelçiliği, dünya çapındaki İsrail temsilciliklerinin kapatıldığını ve konsolosluk hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu. Yurt dışındaki İsraillilere yönelik bazı güvenlik kuralları paylaşıldı. Bu kurallar arasında, Yahudi veya İsrail sembollerini kamusal alanlarda sergilemekten kaçınmak, sosyal medya paylaşımına dikkat etmek ve yerel güvenlik güçleriyle işbirliği yapma çağrısı bulunuyor.

İRAN CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada, “İsrail pişman olacak” ifadelerine yer verdi.

TÜM İRAN’DA YENİ SALDIRI HABERİ

İran’ın Tebriz kentine de yeni bir İsrail saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırı sonrası askeri havalimanı yakınlarında dumanların yükseldiği gözlemlendi.