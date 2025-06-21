İsrail, İran’a Saldırarak Felaketi Tetikliyor

İKİNCİ GÜNDE BAŞLADI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin (DBK) 51. Oturumu, İstanbul’da 43 bakan ve 5 bakan yardımcısından oluşan rekor seviyede üst düzey katılımla başladı. İki gün sürecek toplantı öncesi, katılan ülkelerin heyet başkanları topluca fotoğraf çekimi yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir önceki dönem başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella’dan toplantının başkanlığını devralarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

KÜRESEL ADALET VURGUSU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu’nda Türkiye’nin dönem başkanlığı süresince küresel adaletin sağlanmasına öncelik vereceğini ve zulmün karşısında durmaya devam edeceğini vurguladı. Fidan, uluslararası işbirliğinin temeli olan çok taraflılığın, meşruiyet krizleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Artan hoşgörüsüzlük, kimlik temelli kutuplaşmalar ve uluslararası hukukun aşınmasının, küresel istikrarsızlık hissini derinleştirdiğini ifade etti. Korumacı politikaların uluslararası ilişkilere hakim olmaya başladığına dikkat çekti. Gazze’deki durumun, uluslararası mekanizmaların işlevselliğini gözler önüne serdiğini belirtti ve İİT’nin bu konuda öncü rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

Fidan, İsrail’in İran’a saldırarak bölgeyi büyük bir felaketle tehdit ettiğini ve bu saldırganlığa karşı güçlü bir duruş sergileme gerekliliğinin altını çizdi. Sınamalara karşı bölgesel çözümler geliştirilmesi gerektiğine inandığını belirtti. Ayrıca, İran’ın nükleer programı ile ilgili müzakerelere devam ederken saldırıları kınadı. Uluslararası toplumun önceliğinin şiddet sarmalını önlemek olması gerektiğini ifade etti. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına devam ettiğini ve iki devletli çözüm vizyonunun sona erdirilmeye çalışıldığını belirtti.

SÜREÇ VE GAYRET OLUŞTURMA

Kalıcı bir ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’ye insani erişim sağlanması için devam eden müzakerelerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Katar ve Mısır’a bu çabalar için teşekkür edildi. İki devletli çözümün kalıcı bir barışın sağlanmasındaki tek yol olduğuna işaret edildi. Fidan, Filistin topraklarındaki işgalin bölgede yaşanan tüm çatışmaların kökeninde yatan neden olduğunu belirtti. Filistin davasının ve Kudüs’ün sahiplenilmesinin İİT’nin varoluş amacını oluşturduğunu dile getirdi.

SURİYE’YE DESTEK VURGUSU

Dışişleri Bakanı, ortak çabalar sayesinde Suriyeli kardeşlerle istikrarlı bir Suriye için gerekli adımlar atılabileceğini ifade etti. Suriye’nin İİT’ye dönmüş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Devam eden yaptırımların hafifletilmesi süreciyle Suriye halkının arkasında durmaya devam edeceklerini belirtti. Balkanlar’daki Müslümanların geçmişteki ve bugünkü zorluklarla mücadele ettiğini, İslam aleminin Bosnalı kardeşlere sahip çıkmasının ortak görev olduğuna vurgu yaptı. Ayrımcı ve nefret temelli söylemlerin en güçlü şekilde kınanması gerektiğini ifade etti.