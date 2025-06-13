İsrail, İran’a Saldırdı; Altın Yükseldi!

JEOPOLİTİK GERİLİM VE YATIRIMCI GÜVENİ

İsrail’in İran’a başlattığı saldırı ile artan jeopolitik gerginlikler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirme ihtimalinin yükselmesi nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle birlikte altın fiyatları hız kazandı. Uluslararası piyasalarda ons altın, rekor seviyelere yaklaşmış durumda. Daha önce 22 Nisan’da 3500 dolar ile rekor kıran ons altın, yeniden yukarı ivme kazandı.

GRAM ALTININ TARİHİ ZİRVESİ

Güne 3385 dolardan başlayan ons altın, 3444 dolara ulaşarak 22 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Şu anda ons altın 3428 dolardan işlem görüyor. Diğer yandan gram altın, güne 4285 TL’den başlamışken 4373 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Zirve sonrası dengelenen altının gram fiyatı, şu an itibarıyla 4344 TL’den alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 7143 TL, tam altın ise 28442 TL olarak belirlendi.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR VE SONUÇLARI

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programına yönelik önleyici ve hassas bir saldırı başlattıklarını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “İran’a operasyon gerektiği kadar sürecek. İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz Nükleer tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, İsrail’in yerleşim yerlerine yönelik saldırıları nedeniyle sivil kayıpların da meydana geldiği bildiriliyor. İran Genelkurmay Sözcüsü, “Misilleme yapacağız, İsrail ve ABD ağır bedel ödeyecek” dedi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Öte yandan ABD enflasyon verileri, Fed’in faiz indirimine gitmesi beklentisini artırıyor. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında aylık %0,1, yıllık ise %2,4 ile beklenenin altında bir artış gösterdi. Para piyasalarında yapılan fiyatlamalarda, Fed’in bu yılki ilk faiz indirimini eylül ayında gerçekleştireceğine dair yüksek bir güven var. Ayrıca bankanın yıl boyunca 2 faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.