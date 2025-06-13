İsrail İran’a Saldırdı, Genelkurmay Öldü

İRAN’DA ŞİDDETLİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İran devlet televizyonu, İsrail’in Bakıri’ye yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ayrıca, İsrail’in saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin de öldüğü belirtildi.

İSRAİL’DEN İRAN’A SİLAHLI SALDIRI

İsrail, İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) civarında hava saldırıları gerçekleştirdi. Başkent Tahran’da güçlü patlama sesleri duyuldu. İran resmi ajansı IRNA, bu patlama seslerinin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkez bölgelerinden geldiğini aktardı. İsrail Ordu Radyosuna konuşan bir yetkili, İran Devrim Muhafızları mensuplarının bulunduğu bir alanın hedef alındığını bildirdi. İran devlet televizyonu da sivil binaların da saldırıya uğradığına dair görüntüler yayımladı. Saldırıların ardından İsrail genelinde sirenler çaldı ve İsrail ordusunun açıklaması, ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi. İsrail savunma bakanı, “önleyici saldırılar” sonrası İran’dan gelebilecek misillemelere karşı ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

NÜKLEER PROGRAM HEDEFTE

İsrail Ordusu (IDF), bu saldırılarda hedefin İran’ın nükleer programı olduğunu açıkladı.