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İsrail, İran’a Saldırdıktan Sonra İptal Edildi

SON İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ ÜRDÜN’E SINIRDIŞI EDİLDİ

İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılar sonucunda iptal edilen uçuşlar nedeniyle gözaltında tutulan ‘Madleen’ gemisindeki son 3 insan hakları aktivisti, Ürdün’e gönderildi.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uçuşların iptal edilmesi sebebiyle 3 aktivistin kara yoluyla Ürdün’e sınır dışı edildiği ifade edildi. ‘Madleen’ gemisindeki son 3 insan hakları aktivistinin bireysel bilgileri ise şöyle: Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi.

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