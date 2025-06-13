İsrail, İran’a Saldırı Düzenledi

İSRAİL, İRAN’A SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail, bu gece saat 03.00’ta İran’ın başkenti Tahran dahil birçok noktaya saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selamin ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri yaşamını yitirdi. Aynı zamanda, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi de hedef alındı.

İSRAİL YOLCU UÇAKLARINI TAHLİYE ETTİ

İsrail hava yolları, İran’ın olası misillemesine karşılık olarak Ben Gurion Havalimanı’ndaki yolcu uçaklarını tahliye etti. İsrail, saat 11.00’da hava saldırılarının sona erdiğini duyurdu. Ancak, İsrail’in açıklamasından birkaç saat sonra İran medyası, Tebriz’e yeniden bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Yaşanan olayların yankıları devam ederken, İsrail’in düzenlediği saldırıya ait özel görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu görüntülerde, İran toprakları içindeki Mossad ajanlarının, İran hava savunma sistemlerini yok etmek için hassas vuruş sistemlerini konuşlandırdığı gözlemleniyor.