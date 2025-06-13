İsrail, İran’a Saldırı Düzenledi Bugün

İSRAİL’İN ASKERİ OPERASYONU

İsrail, İran’ın nükleer tesislerine bu sabaha karşı “önleyici, kesin ve birleşik bir saldırı” başlattı. İran medyası, başkent Tahran ve Tebriz gibi farklı bölgelerde 300’den fazla saldırı gerçekleştiğini ve bu saldırılarda çok sayıda askerî hedefin vurulduğunu duyurdu. Bu gelişmeler, uluslararası arenada dikkatleri bir kez daha Orta Doğu’ya çekti.

PİYASALARDA KÜRESEL ÇALKANTI

İsrail’in saldırısının ardından altın ve petrol fiyatlarında tarihi zirveler kaydedildi. Ons altın, 3 bin 444 dolara fırlarken, gram altın 4 bin 380 TL’yi aşarak tarihî bir en yüksek seviyeye ulaştı. ABD, Orta Doğu’daki elçilik personellerini tasfiye ettiğinde zaten gergin olan piyasalarda bu saldırı haberi büyük bir çalkantı yarattı. Saldırı sonrası ons altın, 3 bin 430 doları geçti. Gram altın ise, ons altındaki yukarı yönlü artışın etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Sabah seansında 07.57’de ons altın 3 bin 427 dolardan işlem görüyor.

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırı sonrasında, petrol fiyatlarında da belirgin bir artış gözlemlendi. Brent petrol, Türkiye saatiyle sabah seansında 78,45 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,59 dolara ulaşarak piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Bu gelişmeler, küresel piyasalardaki belirsizliklerle birleşince yatırımcıları daha da tedirgin ediyor.