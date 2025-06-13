İsrail, İran’a Saldırılar Düzenledi

İSRAİL’DEN İRAN’A GECE YARISI SALDIRI

İsrail, bu gece saat 03.00 sularında İran’ın başkenti Tahran dahil olmak üzere çeşitli noktalara saldırı başlattı. Bu saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selamin ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri yaşamını yitirdi. Aynı zamanda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi de hedef alındı. İran devlet televizyonu, Tahran’daki sivil yerleşim bölgelerine yapılan saldırılarda ilk bilgilere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hamedan, Tebriz, Tahran ve İsfahan’dan patlama sesleri duyuldu. İsrail, İran’daki 100’den fazla hedefin vurulduğunu belirtirken İran’ın misilleme olarak İsrail’e 100 İHA fırlattığını aktardı. İran’ın misillemesi sonrası, İsrail hava yolları Ben Gurion Havalimanı’ndaki yolcu uçaklarını tahliye etmeye yöneldi.

OPERASYONUN PLANLAMASI VE HEDEFLERİ

İsrail, İran’ın nükleer ve füze programlarına karşı uzun süreli hazırlıkların ardından çok katmanlı bir operasyonla bölgedeki dengeleri sarsacak bir adım attı. Mossad ajanlarının İran’da kurduğu gizli insansız hava aracı (SİHA) üssü ve özel birliklerin yürüttüğü operasyon, İsrail’in istihbarat kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi. The Times of Israel gazetesine konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, operasyonun, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile Mossad’ın uzun süredir beraber yürüttüğü planlama sonucunda gerçekleştiğini bildirdi. Operasyonun hedefleri arasında, İran’ın karadan karaya füze sistemleri ve nükleer kapasitesi yer aldı. Yetkilinin verdiği bilgilere göre, Mossad, Tahran’a yakın bir noktada gizli bir SİHA üssü kurdu. Bu üs, gece saatlerinde devreye girdi ve İran’ın İsrail’e yönelik füze rampalarını doğrudan hedef alarak imha etti. Operasyon, yüksek hassasiyetle yürütüldü.

İSRAİL’İN YÜKSEK TEKNOLOJİYLE YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYONUN AYAĞI

İsrail, yalnızca SİHA saldırılarıyla değil, aynı zamanda ülkeye gizlice sokulmuş hassas silah sistemleriyle operasyonu destekledi. Gelişmiş bu sistemler sayesinde İran’ın hava savunma ağları etkisiz hale getirildi ve böylelikle İsrail jetleri, İran hava sahasında serbestçe hareket edebildi. Operasyonun kara boyutunda ise Mossad’a bağlı özel kuvvetler görev aldı. Komandolar, İran’ın iç bölgelerinde bulunan hava savunma sistemlerinin yanına hassas güdümlü füzeler yerleştirdi. Tüm bu faaliyetler, İran istihbarat birimlerine fark ettirilmeden yürütüldü. İsrail’li güvenlik yetkilisi operasyonu şu sözlerle özetledi: “Bu operasyon, çığır açan bir düşünce yapısı, cesur planlama ve gelişmiş teknolojilerin cerrahi hassasiyetle kullanımıyla gerçekleştirildi. Mossad ajanları ve özel birlikler, İran’ın tam kalbinde yer alırken hiçbir şekilde tespit edilmedi.”

STRATEJİK SONUÇLAR

İsrail’in bu derinlikli ve yüksek teknoloji destekli operasyonu, İran’ın askeri kapasitesini hedef alarak ciddi bir zayıflatma amacı taşıyor. Uzmanlar, bu müdahalenin sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik ve stratejik sonuçlar da doğurabileceği görüşündeler. İran’ın bu hamleye nasıl bir yanıt vereceği ve bölgede yeni bir gerilim dalgasının başlayıp başlamayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.