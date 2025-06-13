İsrail, İran’a saldırılar düzenledi. İlk bilgilere göre, beş ölü. Yaralı sayısı ise 20 olarak belirtildi. İran yanıt vereceğini duyurdu. Tahran’da daireler zarar gördü. UAEA radyasyon artışı tespit etmedi

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İsrail ordusu, gece saatlerinde İran’ın farklı şehirlerine yönelik saldırılar düzenledi. Nükleer tesisler ve askeri noktaları hedef alan bu saldırılar sonucunda beş kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında İranlı komutanlar ve bilim insanlarının da bulunduğu ifade ediliyor. İran’ın bu saldırılara vereceği tepki merakla beklenirken, saldırıların yol açtığı hasar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı. Tahran’daki bir apartmanda çok sayıda dairenin ve apartmanın cephesinin zarar gördüğü görüntülere yansıdı.

İTFAİYE EKİPLERİ VE İRAN’IN YANITI

Saldırının ardından olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarıyla göreve başladı. İran, İsrail’in gerçekleştirdiği bu saldırılara sert bir yanıt verileceğini belirtirken, Press TV kanalı, saldırı sırasında Tahran’da beş kişinin yaşamını yitirdiğini ve 20 kişinin yaralandığını aktardı. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İranlı yetkililerin bilgilerine dayanarak, Natanz nükleer tesisinde herhangi bir radyasyon artışı tespit etmediğini bildirdi.

DEVLET TELEVİZYONU AÇIKLAMALARI VE KAYIPLAR

İran devlet televizyonu, İsrail’in Tahran’da sivil yerleşim bölgelerine saldırdığını gösteren görüntüler yayımladı. Saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu pek çok ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Bir binanın enkazından bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığı görüntüler yer aldı. İlk bilgilere göre, Tahran’daki sivil yerleşim alanlarına yapılan saldırılarda beş kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin yaralandığı rapor edilmiştir.

YETKİLİLERDEN GELEN BİLGİLER

Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı’nın da saldırılardan etkilendiği belirtiliyor. İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin öldüğünü doğruladı. İran haber ajansı IRNA ise Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatta ve “savaş odası”nda olduğunu bildirdi. Ancak Fars Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin öldüğünü iddia etti. Sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu, Bakıri’nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.