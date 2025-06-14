İsrail, İran’a Saldırılar Düzenliyor

İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılarda İsfahan’daki Şehit Reisi Nükleer Enerji Santrali’nin hedef alındığı belirtildi. Saldırıda herhangi bir nükleer sızıntının yaşanmadığı ifade ediliyor. Şu anda İran’ın İsrail’e karşı başlattığı karşı saldırılarla birlikte çatışmalar sürüyor.

İSFAN’DA SALDIRIYA BAŞVURULDU

İran’daki nükleer tesisleri hedef alan İsrail, İsfahan’daki Şehit Reisi Nükleer Enerji Santrali’ni vurdu. İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Salihi, cuma akşamı İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerine hemen kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini duyurdu. Ayrıca, nükleer santraldeki radyasyon sızıntısı ihtimallerine değinerek, “Bu santralden kaynaklı herhangi bir kirliliğin söz konusu olmadığı” mesajını verdi.

BÜYÜK ÇAPLI SALDIRILAR VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst kademelerini hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı da dahil olmak üzere bazı üst düzey komutanlar ve dokuz nüklere bilim insanı hayatını kaybetti. Toplamda 78 sivil kaybın yaşandığı bu saldırılara karşılık olarak İran ordusu, İsrail’e balistik füzelerle misilleme yaptı ve en az 63 kişi yaralandı.