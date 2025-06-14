İsrail, İran’a Saldırılara Devam Ediyor

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN KURŞUN AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri’nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız” sözleriyle İran’a yönelik yeni bir saldırı sürecini başlatmayı hedefliyor. Çatışmalar, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla devam ediyor. İran, geçtiğimiz gece yanıt niteliğinde bir saldırı düzenleyerek İsrail’in başkenti Tel Aviv’de büyük yıkıma neden oldu. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi de alındı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GİZLİ GÖRÜŞMELER

İran ve İsrail liderlerinin çarpıcı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Netanyahu, yaptığı açıklamada, “Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri’nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz” derken, daha önce de İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine yönelik saldırıların düzenlendiğini bildirmişti. Söz konusu saldırılarda, üst düzey askeri yetkililerle birlikte 6 nükleer bilim insanının da hayatını kaybetmesi, gerilimi daha da artırdı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İsrail’in Tahran’daki saldırılarında ayrıca sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı bildirildi. Bu saldırılarda kadın ve çocuklar dahil olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Netanyahu, İran’a yönelik saldırıları sürdürme niyetlerini ifade ederek, “tehlike ortadan kalkana kadar” bu saldırıların devam edeceğini duyurdu. Bununla birlikte İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini açıkladı. İsrail ordusu, saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını kaydetti.

İRAN’DAN MISİLLEMELER

İran, misilleme saldırısını dün gece başlatarak Tel Aviv ve diğer kentlerde yıkımlara yol açtı. İran ordusunun İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarında 3 kişinin öldüğü ve 172 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların büyük çoğunluğunun durumunun hafif olduğu ifade edildi. Çatışmaların her iki taraf için de ciddi sonuçlar yaratması bekleniyor.