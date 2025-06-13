İsrail, İran’a Saldırılara Devam Ediyor

İSRAİL İRAN’A YENİ SALDIRILAR DÜZENLEDİ

İsrail, 13 Haziran akşam saatlerinde İran’a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. İran’da patlama sesleri yükseldi. İsrail Hava Kuvvetleri, X hesabından yayınladığı açıklamada İran’daki “füze rampaları ve altyapıyı” hedef almaya devam ettiklerini bildirdi.

ÖNCEKİ SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran sabaha karşı da İran’ın nükleer tesislerini ve önemli komutanlarını hedef alan geniş kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. Bu saldırılar, İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonlarının bir parçası olarak öne çıkıyor.