İsrail, İran’a Saldırıları Artırma Talimatı Verdi

İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NIN AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte orduya İran’a karşı saldırıların yoğunluğunu artırması yönünde talimat verdiklerini duyurdu. Katz, İran’ın sabah saatlerinde İsrail’e düzenlediği füze saldırıları sonrası sosyal medya hesabından bilgi verdi. Ayrıca, İran lideri Ali Hamaney’in korumalı sığınağında oturarak İsrail’deki hastanelere ve yerleşim alanlarına yönelik kasıtlı saldırılar düzenlediğini belirtti. “Bunlar en ağır savaş suçlarıdır ve Hamaney işlediği suçlar nedeniyle hesap verecektir” ifadesini kullandı.

İRAN REJİMİNE YÖNELİK STRATEJİK HAREKETLER

Katz, Netanyahu ile birlikte “İsrail’e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve İran rejimini zayıflatmak amacıyla, İsrail ordusuna İran’daki stratejik hedeflere ve Tahran’daki hükümet hedeflerine yönelik saldırıların yoğunluğunu artırma talimatı verdik” şeklinde konuştu. Bu açıklama, bölgedeki gerginliğin ve tehditlerin arttığı bir dönemde geldi. İki liderin, İran’a karşı atacakları adımlar, uluslararası alanda dikkatle izleniyor.