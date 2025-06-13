İsrail, İran’a Saldırıları Devam Ediyor

İRAN’DA YENİ PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor. Başkent Tahran’da tekrar patlama sesleri duyulmaya başlandı. İran medyasında yayımlanan görüntülere göre, bu şiddetli patlamalar Tahran’ın batı kesiminde gerçekleşti.

İSRAİL’İN HEDEFİ NÜKLEER TESİSLER VE KRİTİK NOKTALAR

İsrail, sabah saatlerinde Tahran başta olmak üzere İran’ın nükleer tesislerine ve çeşitli kritik noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırının hedefleri arasında Tebriz, Kirmanşah, Huzistan, İlam ve İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi ve diğer bölgeler yer aldı. Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Rafinerisi çevresi, kuzeybatı hava savunma sistemleri ve Tebriz’deki Şehit Fakuri Hava Üssü de saldırılan noktalar arasında bulunuyor. Ayrıca Karamelek-Dizelabad bölgesi, Aşura Ordusu, Khasban Kolordusu çevresi ve Merage’deki gözetleme üssü de hedef alındı.

SALDIRILARDA CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

İran medyası, İsrail’in Tahran’daki yerleşim yerlerine yönelik yaptığı saldırılar sonucunda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 329 kişinin yaralandığını aktardı.

TEBRİZ’E YOĞUN SALDIRI

Saldırılarının sürdüğü İsrail ordusu, gece yarısı İran’ın Tebriz kentindeki havalimanının yakınına saldırdı ve bölgeden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. İran basını, “Tebriz İsrail’in şiddetli saldırısının hedefinde” ifadesini kullandı.

TÜRK ŞEHRİ TEBRİZ’İN DURUMU

Tebriz, İran’ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin başkenti olup, bölgenin en büyük Türk şehri olarak biliniyor. Nüfusunun büyük kısmını Azerbaycan Türkleri oluşturuyor ve İran’ın dördüncü büyük şehri olarak önemli bir sanayi merkezi konumunda.

DİĞER SALDIRILAR: ŞİRAZ VE HAMEDAN

İsrail ordusu, Tebriz’in ardından Şiraz kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait üsse de hava saldırısı gerçekleştirdi. Ayrıca Hamedan’daki İran radar üssünde de patlamalar meydana geldi.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR VE BİLİM İNSANLARI ÖLDÜ

Dün gece yapılan hava saldırılarında, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Başkanı Hacızade’nin de aralarında bulunduğu en az 20 İranlı üst düzey komutan hayatını kaybetti. Ayrıca saldırılarda altı İranlı nükleer bilim insanının da öldürüldüğü bildirildi. Hayatını kaybeden bilim insanları arasında Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zülfikari, Seyyid Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi yer alıyor. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı. Diğer ölenler arasında Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Ajansı’nın eski başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi de bulunuyor.