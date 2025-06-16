Haberler

İsrail, İran’a Saldırılarla Gerilim Artıyor

BÖLGEDE GERGİNLİK ZİRVEYE ÇIKTI

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’a karşı başlattığı saldırılarla birlikte bölgede gerilim doruk noktasına ulaştı. Saldırıların dördüncü gününde meydana gelen çatışmalarda, İran’ın Dışişleri Bakanlığı binasının da hedef alındığı bildirildi. İsrail’in saldırılarında, İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı ile iki general yaşamını yitirdi. İran devlet televizyonu, bu saldırılar sonucunda Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Kazımi ve yardımcısı Hasan Muhakkik ile birlikte Muhsin Bakıri adlı iki generalin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran, İsrail’in saldırılarına cevap olarak yeni bir füze saldırısı düzenledi; Tel Aviv ve Hayfa’da dumanların yükseldiği gözlemlendi. Bu son saldırı sonrası İsrail basını, Netanyahu hükümetinin Batılı ülkelerden füzeleri durdurmak için yardım talep ettiğini öne sürdü. Bu talebe İngiltere’nin olumlu yanıt verdiği ancak Fransa’nın belirsiz kaldığı aktarıldı.

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ile ordu üst kadrolarını hedef alan kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı da yaşamını yitirdi. Toplamda 224 sivil kaybın olduğu bildirildi. İran ordusunun İsrail’e yönelik balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise 16 kişi hayatını kaybetti, 400’den fazla kişi yaralandı. Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’i kınadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Kaza, Baba Ve İki Kızı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pikap sulama kanalına devrildi. Kaza sonucu baba Metin Yıldırım ve 6-8 yaşlarındaki iki kızı yaşamını yitirdi. Kazanın, Babalar Günü'nde mezar ziyareti sonrası olduğu belirtildi.
Haberler

İran, Tahran’dan Göç Ediyor

İsrail'in tehditleri sonrası Tahran'dan göç hızlandı; siviller uzun araç kuyrukları halinde şehirden çıkıyor. İran, metro istasyonlarını ve yer altı otoparklarını sığınak olarak kullanıma açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.