İsrail, İran’a Saldırılarla Gerilim Artıyor

BÖLGEDE GERGİNLİK ZİRVEYE ÇIKTI

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’a karşı başlattığı saldırılarla birlikte bölgede gerilim doruk noktasına ulaştı. Saldırıların dördüncü gününde meydana gelen çatışmalarda, İran’ın Dışişleri Bakanlığı binasının da hedef alındığı bildirildi. İsrail’in saldırılarında, İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı ile iki general yaşamını yitirdi. İran devlet televizyonu, bu saldırılar sonucunda Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Kazımi ve yardımcısı Hasan Muhakkik ile birlikte Muhsin Bakıri adlı iki generalin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran, İsrail’in saldırılarına cevap olarak yeni bir füze saldırısı düzenledi; Tel Aviv ve Hayfa’da dumanların yükseldiği gözlemlendi. Bu son saldırı sonrası İsrail basını, Netanyahu hükümetinin Batılı ülkelerden füzeleri durdurmak için yardım talep ettiğini öne sürdü. Bu talebe İngiltere’nin olumlu yanıt verdiği ancak Fransa’nın belirsiz kaldığı aktarıldı.

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ile ordu üst kadrolarını hedef alan kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı da yaşamını yitirdi. Toplamda 224 sivil kaybın olduğu bildirildi. İran ordusunun İsrail’e yönelik balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise 16 kişi hayatını kaybetti, 400’den fazla kişi yaralandı. Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’i kınadı.