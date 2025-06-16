İsrail, İran’a Saldırısını Yeniden Başlattı

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’a karşı 13 Haziran’da başlattığı ve “Yükselen Aslan” olarak adlandırdığı saldırı, İran’ın karşı misillemeleriyle beraber dördüncü gününde sürüyor. Çatışmalarda İran tarafında kaydedilen can kaybı 224 olarak belirtilirken, İsrail tarafındaki sayı ise 24 olarak açıklandı. Dördüncü gününde İran, İsrail’in Kirmanşah’taki Farabi Hastanesi’ni vurduğunu açıklayarak bu saldırıyı “savaş suçu” ilan etti. Tahran’ın batısı ve güneyinde patlama sesleri duyulurken, Meşhed Hava Üssü’ne yapılan saldırı sonrası siyah dumanların yükseldiği bildirildi. İsrail’in gece boyunca İsfahan ve diğer birçok bölgede 100’den fazla askeri hedefi vurduğu bilgisi yer aldı. İran ise saldırılara cevap olarak 370 balistik füze fırlatıp 30 hedefe isabet sağladı.

İSRAİL HAVACILIK GÜÇLERİ’NİN KAZANIMLARI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, İsrail Hava Kuvvetleri’nin (IAF) Tahran üzerinde “tam hava üstünlüğü” sağladığını belirtti. Defrin, IAF’ın İran’ın balistik füze rampalarının üçte birini imha ettiğini ve İsrail’e yönelik saldırıların “büyük bir bölümünü” engellemeyi başardığını ifade etti. Geçtiğimiz gece ve bu sabahki iki saldırıda, İsrail’e 65 balistik füze ve birçok insansız hava aracı fırlatıldığını söyleyen Defrin, bunların çoğunun engellendiğini ancak üç saldırıda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Tuğgeneral Defrin, İran’ın gece boyunca daha fazla füze fırlatma niyetinde olduğunu ileri sürdü ve bu füzelerin fırlatılmadan önce IAF tarafından hedef alındığını, 50 kadar savaş uçağı ve insansız hava aracının füze depolama alanları ile komuta merkezlerine saldırdığını sözlerine ekledi. Çatışmaların başlama tarihinden bu yana, IDF’nin 120’den fazla balistik füze rampasını imha ettiğini ifade eden Defrin, İsfahan’da gerçekleştirilen saldırılar sonucunda 100’den fazla askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

İRAN’DAN GELEN YANIT VE SIVI PATLAMALARI

İran, İsrail’in Kirmanşah şehrindeki Farabi Hastanesi’ne düzenlediği saldırıyı “savaş suçu” olarak kınadı. İsrail, İran’ın kuzeyindeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü’nü hedef alırken, bu saldırının ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi. El Cezire muhabiri, Tahran’ın batısında art arda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran basınında yer alan haberlere göre, İsrail tarafından yapılan saldırılarda bir itfaiye istasyonunu hedef alındığı ifade edildi.

İsrail’in Haaretz gazetesi, Tahran’ın güneyindeki petrol rafinerilerinin yakınından patlama sesleri geldiğini ve dumanların yükseldiğini aktardı. İran’ın Press TV kanalı, Kirmanşah kentindeki Farabi Hastanesi’nin durumunu paylaştı ve görüntülerde camların kırıldığı, hastaların odalarının zarar gördüğü gözlendi. İran’ın IRNA ajansı, İsrail’in bu hastaneye gerçekleştirdiği füze saldırısını aktardı ve “Saldırının ardından Farabi Hastanesi’nin pek çok kısmı ciddi zarar gördü” ifadesine yer verildi.

İSRAİL’DEKİ CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

İsrail İç Cephe Komutanlığı, şu ana kadar İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarında 24 kişinin öldüğünü, Bat Yam’daki kayıp kişi hakkında endişelerin sürdüğünü duyurdu. İsrail’deki toplam yaralı sayısının ise 592 olduğu bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran’ın 13 Haziran’dan itibaren sürdürdüğü misillemelerde 370 balistik füzenin karşılandığını ve 30 noktanın isabet aldığını açıkladı. Ayrıca, İsrail ordusu, İran’a yapılan saldırılarda dört üst düzey İranlı istihbarat yetkilisinin öldürüldüğünü iddia etti.

Ordunun yaptığı başka bir açıklamada, İsrail’in doğu sınırından giren “uçan şüpheli bir hedefe” müdahale edildiği bilgisi yer aldı. Ayrıca, İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri bölgesinde İHA sirenlerinin çaldığı ve ordunun bir İHA’ya müdahale ettiği bildirildi. İsrail ordusu, Yemen’den İsrail’in güneyine doğru fırlatılan bir füzeyi de tespit ettiklerini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamalara göre, Yemen’den fırlatılan mühimmatın İsrail topraklarına girmeden düştüğü belirtildi.

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisleri hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği, toplamda ise 224 sivil can kaybı olduğu bildirildi. İran ordusunun yaptığı misillemeler sonucunda ise 24 kişi hayatını kaybetti, 400’den fazla kişi yaralandı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in eylemlerini kınadı.